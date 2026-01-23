Impartida la segunda conferencia en Oviedo para conmemorar 'Las leyes pioneras del Reino. Asturias-León'

Conferencia - JGPA

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Derecho, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y académico de Honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Francisco La Moneda Díaz, ha impartido en Oviedo la conferencia sobre 'La supremacía de la Carta Magna leonesa', una iniciativa organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, con la colaboración del Parlamento asturiano.

Se trata de la segunda conferencia para conmemorar 'Las leyes pioneras del Reino. Asturias-León'. En el acto celebrado en el Colegio de Abogados de Oviedo, presidido por el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, por Antonio González-Busto, decano del Colegio, y por el director de la Academia leonesa, Vicente Carvajal, el profesor La Moneda el profesor La Moneda ha comparado la Carta Magna leonesa con la Carta Magna inglesa de 1215, "que carece de la garantía a los ciudadanos de la Carta leonesa".

Para La Moneda, la Carta Magna leonesa, con los Decreta del año 1188, "es una innovación, una conquista y una declaración". "Los Decreta de León son superiores, desde el punto de vista jurídico, a la Carta Magna inglesa, donde no había representación popular alguna sino que son privilegios para la aristocracia", ha defendido el conferenciante.

El germen de la Carta Magna leonesa, según el profesor, tiene su origen en el Fuero de León de 1017, y ha explicado que "se llama Carta Magna, y quería decir, en su origen, Carta Extensa porque incluía la Carta Forestal".

"Magnificamos la Carta inglesa más de lo que ellos mismos reconocen", a juicio de La Moneda, que subraya que "en estas Cartas celebramos la limitación del poder real".

"Es el nacimiento del habeas corpus, se dice de la Carta de Inglaterra, cuando ya la reconocía la legislación visigoda desde el siglo VII", sostiene el conferenciante, quien ha mencionado también que el habeas corpus se recoge en los Decreta, la Carta Magna leonesa.

Las garantías procesales que establecían los Decreta "es algo avanzadísimo" y también aparece, ha puntualizado el profesor, "por primera vez la base del principio acusatorio, que en Inglaterra no aparece hasta el siglo XVII".

A la conferencia han asistido, entre otras autoridades, Leopoldo Tolivar, Presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia; la vicepresidenta primera de la Junta, Celia Fernández; el Letrado Mayor, Marco Fernández, y diputados del Parlamento asturiano.