Inaugurada la tercera edición del Campus Iberoamericano Orígenes

Gimena Llamedo, con los participantes en el Campus Iberoamericano Orígenes - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido este martes la inauguración de la tercera edición del Campus Iberoamericano Orígenes, un campus internacional que nace de la colaboración entre la Dirección General de Emigración y la Asociación Iberoamericana de la Comunicación.

En el acto ha estado presente la vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, quien ha destacado que "es una oportunidad muy importante para reencontrarse con esas historias que les contaban sus abuelos".

Llamedo ha subrayado que "este programa de alguna manera salda a una deuda" y ha puesto de relieve cómo "estos 20 jóvenes vuelven a Asturias, porque algunos de ellos nunca estuvieron, pero siempre sintieron Asturias tan cerca y tan presente en su vida cotidiana".

La vicepresidenta ha insistido en que "de alguna manera que puedan hacer ese viaje de vuelta, que conozcan la Asturias de hoy". Ha señalado además que Asturias "ahora es una tierra de oportunidades" y ha apuntado que "algunos de ellos vienen a estudiar aquí, incluso algunos hicieron ese viaje de vuelta en una tierra de oportunidades en las que están también, es una opción para poder desarrollar su proyecto de vida".

Llamedo ha resaltado que el proyecto sirve para tender puentes de justicia y afianzar esos vínculos. Antes de participar en el acto, Llamedo ha reconocido que tiene muchas ganas de conocerles de escuchar todas las historias de los jóvenes.

El enfoque del Campus es multidimensional, y supone una oportunidadpara que jóvenes estudiantes, descendientes de asturianos en países de arraigo emigrante conozcan en profundidad sus raíces.

Su propósito, según los promotores, va más allá de la conexión entre países y relaciones familiares. Se trata de una comprensión íntegra de la tierra asturiana, forjando vínculos con la historia, tradiciones y costumbres que definen la identidad de Asturias, despertando nuevas vocaciones y poniendo de relieve el potencial de la comunidad creando oportunidades laborales y profesionales.

El Campus combina la enseñanza académica con la práctica vivencial, a través de conferencias, sesiones teóricas y talleres. El objetivo dotar a estos estudiantes del conocimiento necesario para comprender y apreciar la esencia de esta comunidad autónoma.

La alianza estratégica con el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y la Universidad de Oviedo supone un respaldo al proyecto, ya que las conferencias teóricas se celebrarán en el Ridea y los talleres se desarrollarán en el Edificio Histórico de la Universidad.