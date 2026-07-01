Un incendio calcina parte de una vivienda en Piloña sin causar heridos - SEPA

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido en la madrugada de este miércoles un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Viyao, en Piloña, que ha calcinado por completo una construcción anexa de dos plantas, sin que se hayan registrado daños personales. La intervención evitó que las llamas se propagasen al inmueble principal.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.19 horas. Los alertantes indicaban que salían "humo y llamas muy altas" de una vivienda de dos plantas y desconocían si había personas en su interior, al tratarse de una segunda residencia.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de Piloña, Cangas de Onís y La Morgal. A su llegada, confirmaron que el incendio se encontraba completamente desarrollado y afectaba a la construcción anexa, por lo que iniciaron las labores de extinción desde el exterior.

El incendio quedó controlado a las 03.16 horas y, tras las tareas de enfriamiento y desescombro, las dotaciones de Cangas de Onís y La Morgal regresaron a sus bases a las 05.43 horas. Los bomberos del parque de Piloña permanecieron en el lugar hasta las 07.10 horas, cuando dieron por extinguido el fuego. Está previsto realizar una revisión del inmueble a lo largo de la mañana, conforme al protocolo.

El incidente fue comunicado a la Guardia Civil y, a título informativo, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).