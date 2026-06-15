El incendio de Grado mantiene activos trabajos de enfriamiento y control del perímetro este lunes

Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos que trabajan en el incendio declarado en la zona de Peñaflor y Anzo, en Grado, han continuado durante la noche con las labores de extinción y, a primera hora de este lunes, se ha procedido al relevo del personal desplegado sobre el terreno.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los trabajos se centran actualmente en tareas de enfriamiento y control del perímetro. En la zona permanecen efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grado y dos empresas forestales.

El jefe de la zona centro-oeste, al frente del dispositivo, ha comunicado que el perímetro norte se encuentra estable, sin presencia de humo y extinguido. Por su parte, la zona sur mantiene algunos puntos calientes, por lo que se ha movilizado la Unidad de Drones del SEPA para localizarlos y valorar posteriormente la intervención de medios aéreos de Bomberos de Asturias si las condiciones meteorológicas lo permiten.