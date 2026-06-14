El incendio de Grado queda estabilizado y los equipos se centran en vigilar el perímetro

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este fin de semana en las zonas de Peñaflor y Anzo, en Grado, ha quedado estabilizado, según ha informado este lunes el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cuyos efectivos continúan trabajando en las labores de extinción.

En el operativo participan el jefe de Bomberos del SEPA, efectivos de los parques de Grado, Proaza, La Morgal y Somiedo, así como empresas forestales. En total, una veintena de efectivos trabajan sobre el terreno con una decena de vehículos, entre autobombas forestales y urbanas, nodrizas y los dos medios aéreos del SEPA.

El Puesto de Mando Avanzado permanece instalado en el Centro de Control de Tráfico de Sestiello. A primera hora de la mañana se reabrió al tráfico la autovía A-63, que había permanecido cerrada durante las tareas de extinción.

No obstante, el puente de Peñaflor continúa regulado mediante un semáforo que permite la circulación desde la N-634 hacia la AS-353, en dirección a Grullos, y hacia la AS-372, en dirección a Escamplero. En sentido contrario, el tráfico sigue cortado debido al desprendimiento de piedras provocado por el incendio.

Las labores de los equipos se centran ahora en el control del perímetro afectado, la vigilancia y protección de viviendas próximas y la refrigeración de los puntos calientes que presentan riesgo de reactivación.