Incendios en Asturias: Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, en riesgo extremo este domingo

Mapa Del Índice De Riesgo De Incendio Forestal En Asturias Para El 26 De Abril De 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendio forestal en Asturias refleja que el riesgo será 'extremo' este domingo en tres municipios del suroccidente asturiano, mientras que será 'muy alto' en el resto de esta área de Asturias y alto en prácticamente la totalidad del territorio restante.

Según las previsiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el riesgo 'extremo' afecta a Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. El riesgo 'muy alto' se circunscribe a Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón.

Por otro lado, se encuentran en nivel de riesgo 'alto' los municipios de Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Llanera, Morcín, Muros del Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pravia, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa y Yernes y Tameza.

El riesgo será "moderado" en Aller, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Lena, Mieres, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña y Ponga. Será "bajo" en Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella.

El Ejecutivo autonómico recuerda que cuando el índice de riesgo de incendio forestal (IRIF) es muy alto (4) o extremo (5) o cuando el INFOPA se active en situación de emergencia, quedan suspendidas todas las autorizaciones de quema.