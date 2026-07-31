Incertidumbre en la Fábrica de Armas de Trubia: trabajadores ven "incomprensible" la parálisis del contrato VAC

Archivo - Santa Bárbara Sistemas impulsa la exportación de su cadena de suministro nacional con Piedrafita en el programa Hunter para Letonia - GDELS - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Fábrica de Armas de Trubia ha mostrado su preocupación por la paralización del programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) y ha pedido apoyo institucional para que se retome la actividad de un proyecto que fue adjudicado el pasado mes de enero.

A través de un comunicado, la representación de los trabajadores ha advertido de que esta situación puede llegar a poner en riesgo puestos de trabajo a corto plazo en el equipamiento asturiano. En este sentido, los representantes sindicales han señalado que desconocen si este bloqueo responde a motivos políticos o técnicos, pero han reclamado explicaciones directas a quienes toman este tipo de decisiones.

El órgano de representación ha recordado que la factoría cuenta con una plantilla de cerca de 900 empleados y más de 200 años de historia. Desde el comité han reivindicado la "sobrada experiencia, profesionalidad y capacidad real" de los trabajadores para desarrollar y fabricar íntegramente este tipo de programas para el Ejército de Tierra.

Por todo ello, la representación laboral ha solicitado el apoyo necesario para revertir una situación que ha calificado de "injusta e incomprensible", especialmente en el contexto actual de mayor inversión pública española en el sector de la defensa.