La paralización de contratos de Defensa afecta a la factoría de Santa Bárbara en Trubia

Archivo - Vehículos blindados Hunter durante una visita a la fábrica GDELS-SBS en Trubia, a 31 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Spruds ha visitado la fábrica para conocer de primera mano el proceso de fabricación de los 84 vehículos blind - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO/SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias) se ve afectada por la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard. Esta medida ha supuesto la cancelación de la fabricación de los tubos de 120 mm para los Leopardo en el centro asturiano.

Según ha explicado el Comité de Empresa de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la situación en Asturias podría agravarse debido al "retraso" en el lanzamiento del programa VAC por parte del Ministerio de Defensa.

El Comité de Empresa de la planta andaluza ha anunciado que llevará a cabo este miércoles, 1 de julio, jornadas de paro de dos horas en aras de reivindicar su preocupación ante la "incertidumbre" generada tras la paralización de los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus por parte del Ministerio de Defensa.

En un comunicado, han anunciado además que el próximo miércoles 8 de julio tendrá lugar una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, dado que, según han señalado, esta situación afecta a los programas de mantenimiento, ciclo de vida y carga de trabajo de la fábrica, con un impacto "directo" sobre la plantilla, las empresas auxiliares y las familias que dependen de esta actividad.

"La paralización de los acuerdos marco de mantenimiento del Obus y del Leopard genera un escenario que invita a la preocupación. La pérdida de personal cualificado puede acabar afectando a proyectos clave como el Dragón 8x8 y pone en riesgo plazos y compromisos estratégicos", han apostillado.

Además, han remarcado el "riesgo de destrucción de empleo" de la empresa. "De mantenerse esta situación, podrían perderse capacidades industriales difíciles de recuperar y debilitarse el conjunto del sector".

Así, han reiterado lo ya advertido tras conocer la noticia de la paralización, esto que es que "más de 500 familias" que dependen de la actividad de la planta que "ven amenazada su estabilidad". En este sentido, han hecho un llamamiento al Ministerio de Defensa para que "actúen con responsabilidad" y "garanticen la actividad del empleo" en la factoría.

En contexto, esta decisión tendría repercusión no solo en Sevilla, también en la fábrica de Trubia, en Asturias, que también se ve afectada dado que se habría cancelado la fabricación de los tubos de 120 mm para los Leopardo.