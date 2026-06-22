El índice de riesgo de incendios forestales será 'muy alto' este martes en 45 municipios de Asturias

Índice De Riesgo - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales será 'muy alto' este martes 23 de junio en 45 de los 78 concejos asturianos, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'alto'.

Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los 45 municipios que presentarán un índice de riesgo 'muy alto' son los de Allande, Aller, Amieva, Avilés, Bimenes, Boal, Cabrales, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Caso, Corvera de Asturias, Degaña, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Laviana, Lena y Mieres del Camino.

Completan la lista los concejos de Morcín, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Teverga, Villayón y Yernes y Tameza.