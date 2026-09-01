Indra agradece la iniciativa del Principado para comprar el taller de Barros y confía en que el proyecto prospere

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OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha expresado este martes su agradecimiento a la iniciativa del Principado de Asturias de adquirir el taller de Barros, propiedad de Duro Felguera, para facilitar los planes de crecimiento de la compañía en Asturias e impulsar el desarrollo de nuevas capacidades industriales en el corredor norte, con la creación de una nueva fábrica para sistemas militares terrestres en Langreo.

En un comunicado, la compañía ha asegurado que esta propuesta es fruto de "la colaboración y el diálogo permanente" de Indra Group con el Principado de Asturias, que se puso de manifiesto en el encuentro que Josep Maria Recasens, CEO de Indra Group, y Adrián Barbón, presidente del Principado, mantuvieron el pasado mes de julio.

"Ahora es momento de analizar los detalles", han asegurado, mostrando su confianza en que el proyecto "pueda concretarse y llevarse a buen término para poder avanzar en la puesta en marcha de esta tercera fábrica de Indra en el corredor norte".

Según Indra, la ubicación de Barros presenta características "especialmente adecuadas" para las necesidades industriales de la compañía y ofrece "importantes sinergias" con la planta de Indra Land Vehicles en Gijón.

"De esta forma, Indra Group seguiría avanzando en su estrategia de consolidar en el norte de España uno de los principales polos europeos especializados en plataformas terrestres y vehículos militares, reforzando al mismo tiempo las capacidades industriales y tecnológicas de Asturias", han asegurado.