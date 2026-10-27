Indra comenzará en noviembre las obras en Barros (Langreo) y prevé iniciar la actividad a mediados de 2027

El presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; y el director general de Operaciones de Indra Group, Frank Torres, durante la rueda de prensa de este martes.- EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Operaciones de Indra Group, Frank Torres, ha avanzado este martes que las obras de modificación y adaptación del taller de Barros (Langreo) comenzarán en noviembre con la previsión de iniciar la actividad operativa a mediados de 2027. La inversión destinada a la adecuación de la infraestructura asciende a 10 millones de euros, asumida íntegramente por Indra.

Así lo ha anunciado durante la rueda de prensa ofrecida en Oviedo junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; y el presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González; tras la firma de un principio de acuerdo para arrendar las instalaciones.

La puesta en marcha de esta nueva fábrica, la segunda en el norte, prevé la creación de 100 empleos directos en los próximos tres años, y mantendrá sinergias de plantilla con la fábrica de Gijón. A este respecto, Torres ha resaltado la proximidad geográfica entre las instalaciones de Gijón y Langreo, lo que permitirá el traslado transitorio o permanente de trabajadores entre ambas plantas. "De hecho, ya hay empleados en Gijón que son de Langreo", ha apuntado.

Con la incorporación de los 100 trabajos directos proyectados en Langreo, Indra alcanzará una plantilla superior a las 400 personas vinculadas al negocio de vehículos terrestres y superará los 1.200 empleos indirectos en la industria auxiliar de la región, donde Indra mantiene alianzas con más de 60 empresas locales.

Torres ha precisado que el cómputo global de empleo de Indra Group en el Principado de Asturias asciende en la actualidad a unas 600 personas, volumen que agrupa a los profesionales de la división de Defensa, del área de gestión de tráfico aéreo y de Minsait, su filial de soluciones digitales.

Al ser preguntado, Torres ha asegurado que la compañía ya ha comenzado el proceso de búsqueda de personal. En concreto, la selección abarcará puestos de ingeniería y de formación profesional (FP), además de generar oportunidades de contratación directa para pequeñas y medianas empresas (pymes) y 'start-ups' locales. Asimismo, ha destacado los acuerdos suscritos con universidades y centros tecnológicos de la región, factor que ha calificado como una de las "principales razones" para ubicar esta nueva infraestructura en Langreo.

La compañía ha enmarcado este proyecto en su estrategia de huella industrial, orientada a incrementar la superficie de sus plantas en España desde los 35.000 metros cuadrados actuales hasta los 155.000 metros cuadrados. Una estrategia que se organiza en tres corredores más un cuarto polo --el centro de su estrategia espacial, de IA y automoción en Cataluña--: el Corredor Norte volcado en vehículos terrestres, el Central en drones, y el Sur en radares y sistemas C-UAS. "Dentro de este Corredor Norte, Asturias juega un papel vital", ha destacado.

Según ha detallado Torres, las nuevas dependencias en Barros estarán dedicadas a la fabricación de grandes estructuras, equipos de guerra electrónica y sistemas integrados de control sobre plataformas vehiculares. Entre los programas proyectados para esta planta destacan el Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea (COAS) y todos los programas relacionados con el mando y control y comunicación de sistemas portátiles imbebidos para el control y gestión de toda la operativa, además del Sistema de Guerra Electrónica Desplegable (Sigedes). La actividad en Barros complementará a las plantas de Gijón --centrada en vehículos sobre cadenas como el programa de artillería K9 y el 8x8-- y de As Pontes, enfocada en vehículos sobre ruedas.

El director general de Operaciones de Indra Group ha subrayado que la prioridad estratégica del grupo ha sido "la velocidad" para dar respuesta a sus programas.

ALQUILER "A PRECIO DE MERCADO"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, han asegurado que el acuerdo sellado hoy permite "seguir avanzando de forma paralela en la adquisición del inmueble". El documento suscrito fija las bases para que la empresa utilice una nave industrial de aproximadamente 16.000 metros cuadrados y contempla un futuro contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años, a contar desde la entrega del inmueble.

"Hemos llegado también a un acuerdo en lo que es la renta, que sería precio de mercado, una renta que no hemos decidido nosotros, sino ha sido una tasadora independiente y que ha valorado cuál sería un precio razonable y justo para esos veinticinco años de arrendamiento", ha explicado Sánchez.

Por su parte, el presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens ha declinado, al ser preguntado, precisar la cifra exacta del precio del alquiler de las instalaciones "por un tema de respeto y confidencialidad de mercado", si bien ha garantizado que el importe estará "absolutamente alineado" con las rentas que abonan actualmente las empresas de la zona. Ha explicado que el acuerdo incluye una revisión anual conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y la fijación de un suelo que asegurará un ingreso mínimo para la Sociedad Regional de Promoción (SRP) en caso de una evolución negativa del IPC.

Según ha detallado González, para que la compra a Duro Felguera se haga efectiva, aún está pendiente "el permiso de acreedores y socios y liberar las cargas que pueda tener ese activo con terceros". "Esos son los dos procedimientos en que se están avanzando", ha remarcado".

"Nos hemos marcado ese mes de noviembre para completar ya todos los trámites y que este proyecto ya sea una realidad visible", ha concluido el consejero de Ciencia.