Indra espera recibir en su factoría de Gijón el primer vehículo 8x8 antes de que acabe el año

El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, Julio García Bernardo, interviene en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', celebrada en este día en el Bioparc Acuario de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, Julio García Bernardo, ha avanzado este jueves que esperan recibir, antes de final de año, el primer vehículo blindado, un 8x8.

De igual manera, se ha mostrado convencido de que en 2026 recibirán otros vehículos, en un contexto mundial en el que el gasto en defensa está aumentando.

"Vamos a empezar a hacer una factoría moderna y fabricar desde Gijón para España, Europa y el mundo", ha resaltado durante su intervención en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', celebrada en este día en el Bioparc Acuario de Gijón.

Ha señalado, ligado a ello, que la inversión en la puesta a punto de la fábrica de vehículos blindados en el municipio gijonés asciende a más de 40 millones de euros, mientras que esperan alcanzar, entre empleo directo e indirecto, un millar de trabajadores.

García Bernardo, a este respecto, ha explicado que esta inversión servirá para la adecuación de las naves del antiguo Tallerón de Duro Felguera, para una pista de pruebas y para maquinaria. Ha recordado, en este sentido, que estas naves son de 1968.

En cuanto a la plantilla, ha indicado que con la compra del Tallerón asumieron a sus 150 trabajadores, que están ahora en proceso de adaptación. Está previsto, asimismo, 200 empleos directos que, sumados a los indirectos, hará que generen un total de 1.000 empleos de calidad, como ingenieros y titulados.