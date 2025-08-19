El Indurot alerta de nivel muy alto de riesgo de incendios forestales para mañana miércoles en Asturias

Indice de riesgo de incendios forestales para el 20 de agosto de 2025. - INDUROT

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales se mantiene este miércoles 20 de agosto en nivel muy alto en el conjunto de Asturias, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo ha recordado que están prohibidas todas las quemas mientras permanezca activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa) en situación de emergencia.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.