Industria autoriza labores de mantenimiento y mejora de la seguridad en la mina de TYC Narcea

Reunión del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, con representantes de TYC Narcea - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha autorizado la ejecución de un proyecto de mantenimiento orientado a reforzar las condiciones de seguridad en la explotación subterránea de TYC Narcea ubicada en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

La actuación se limita a la mejora de la ventilación y a la habilitación de una salida de emergencia alternativa en el taller experimental MS-01, como medida para garantizar unas condiciones seguras de trabajo en el interior. La autorización no contempla, en ningún caso, labores de extracción de carbón, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

El permiso establece un plazo de cuatro meses para el desarrollo de los trabajos. Una vez finalizados, la empresa deberá comunicar su conclusión y aportar una certificación técnica sobre su correcta realización. Además, el Servicio de Minas inspeccionará la instalación y emitirá el correspondiente informe de seguridad antes de considerar cualquier solicitud de reanudación de la explotación.

La consejería subraya que la prioridad es la seguridad y el cumplimiento estricto de la normativa minera aplicable.