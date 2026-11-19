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OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 503.707 euros para apoyar 81 proyectos de autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas asturianas, a través del programa Impulso empresarial.

La resolución de las ayudas se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/UzzZ96T

Según ha informado el Gobierno del Principado, estas subvenciones tienen como finalidad apoyar proyectos de inversión empresarial. La convocatoria permite financiar hasta el 50% de los gastos subvencionables, con un máximo de 10.000 euros por beneficiario.

El programa constituye la principal línea de apoyo al emprendimiento de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y está orientado a favorecer nuevas inversiones que refuercen la competitividad, la consolidación y el crecimiento de autónomos y pequeñas y medianas empresas.