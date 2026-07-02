El informe de la Cátedra Sekuens refleja un cambio de rumbo hacia una economía asturiana "más diversificada y conectada"

Presentación del informe hoy en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Sekuens para el Análisis de la Innovación, dirigida por el catedrático Fernando Rubiera, ha presentado este jueves su decimotercer informe sobre la transformación del tejido productivo de la economía asturiana, que constata un "punto de inflexión" en la economía del Principado de Asturias. El estudio refleja un cambio de rumbo hacia un modelo "más diversificado y conectado" entre sus distintos sectores económicos, habiendo "dejado atrás" los efectos de las reconversiones industriales.

Así lo ha manifestado el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, quien ha detallado esta mañana en Oviedo que este documento supone la actualización del informe elaborado hace seis años, el cual sirvió de base para la estrategia de especialización inteligente.

Sánchez ha explicado que el número de sectores económicos afianzados con perfil internacional y de alta productividad ha aumentado hasta los 28 --13 muestran una posición sólida y otros 15 muestran un alto potencial del crecimiento--, habiendo sido analizadas un total de 64 ramas. Las actividades que presentan los avances más importantes en productividad pertenecen a áreas como investigación y desarrollo (I+D), material eléctrico, metalurgia o servicios financieros.

Según ha detallado el consejero, la próxima estrategia de especialización del periodo 2028-2034, comenzará a desarrollarse coincidiendo con el marco financiero plurianual de la Unión Europea y el plan autonómico de ciencia, tecnología e innovación; y estará basada en los sectores estratégicos que presentan una posición sólida o potencial.

"Tenemos sectores que probablemente vayan a cobrar mucho más protagonismo en la próxima estrategia de especialización. Un ejemplo es cómo la industria de la defensa puede hacer y conducir a la transición también hacia un sector más tecnológico, a nuestro sector metal-mecánico, por ejemplo. También toda la parte que está apoyada en servicios de alto valor añadido, integración de inteligencia artificial, integración del Big Data y de la hiperautomatización", ha destacado.

Por su parte, el investigador de la cátedra y profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, André Carrascal, ha corroborado que el análisis de redes muestra una economía asturiana mucho más integrada respecto a series históricas como las de 1995 y 2015.

Según ha expuesto Carrascal, las conexiones importantes por sector han crecido de una media de cuatro en 1995 a seis en el año 2021, concentrándose en clústeres cada vez más grandes. Asimismo, ha precisado que el Principado cuenta con 28 sectores de un total de 64 que se sitúan por encima de la media de la productividad española. Según ha avanzado Carrascal antes de la presentación del informe, los sectores relacionados con la metalurgia y los productos metálicos han pasado de 8 a 13 áreas sólidas con ventajas comparativas internacionales.

En cuanto al turismo, Carrascal ha aclarado a preguntas de los medios que la hostelería aparece estrechamente vinculada al sector primario y a los productos lácteos, viéndose beneficiada por la pujanza del resto de la red.

De cara al futuro, tanto el consejero de ciencia como el investigador de la cátedra han apuntado el reto de la transición verde en manufacturas y construcción; la transición digital impulsada por la inteligencia artificial en servicios avanzados (como arquitectura, inmobiliario y sector financiero); y el peso creciente de la industria de la defensa.