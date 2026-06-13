Ingenieros forestales advierten del riesgo de incendios durante el eclipse solar de 2026 - COITF

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF) ha advertido de la necesidad de incorporar el riesgo de incendios forestales a la planificación del eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto de 2026.

En un comunicado, la entidad ha señalado que el fenómeno astronómico coincidirá con una de las semanas del año con mayor incidencia de incendios forestales, en un contexto marcado por las altas temperaturas, la vegetación seca y el aumento de desplazamientos de personas hacia espacios naturales.

El colegio profesional considera que un incendio forestal durante esas jornadas "no puede considerarse un escenario improbable, sino una posibilidad real que debe estar prevista en la organización de los dispositivos de emergencia".

Según explica, la coincidencia entre un evento de gran afluencia y una situación de elevado riesgo de incendios podría dificultar la actuación de los servicios de emergencia debido a la concentración de personas, el incremento del tráfico, la ocupación de accesos y la presencia de visitantes poco familiarizados con el territorio.

Por ello, el COITF reclama que la planificación del eclipse contemple también posibles escenarios de emergencia forestal, incluyendo rutas de evacuación, accesos para medios de extinción, control de estacionamientos, medidas de información preventiva y coordinación entre administraciones.

Asimismo, recomienda a quienes se desplacen para observar el eclipse que planifiquen sus viajes con antelación, sigan las indicaciones de los servicios de emergencia, utilicen los puntos de observación habilitados por las administraciones y extremen las precauciones para evitar comportamientos que puedan provocar incendios forestales.