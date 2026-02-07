Ingite alerta del retroceso en titulaciones de Ingeniería ligadas al tejido productivo asturiano

Archivo - Empresa tecnológica. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha registrado un descenso del 4,72% en el número de estudiantes matriculados en titulaciones de grado en Ingeniería, hasta situarse en 4.180 alumnos, según el III Informe sobre los estudios universitarios de Ingeniería en España, elaborado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (Ingite) a partir de datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que constata un retroceso en titulaciones ligadas al tejido productivo de la comunidad.

El informe señala que el sistema universitario asturiano en Ingeniería se apoya fundamentalmente en la universidad pública y que el alumnado se concentra mayoritariamente en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática, que continúan siendo las ramas con mayor número de estudiantes en la comunidad.

Pese al descenso global de matriculados, el estudio constata un incremento del alumnado en titulaciones de Ingeniería no habilitantes, que crecen un 38,14%, frente a una caída del 28,56% en las titulaciones habilitantes.

En la última década, el crecimiento del alumnado se ha concentrado casi exclusivamente en Ingeniería Informática, que registra el mayor avance tanto en estudiantes matriculados como en egresados. En contraste, titulaciones tradicionalmente vinculadas al tejido productivo y territorial, como Ingeniería Civil, Minas y Telecomunicaciones, presentan una evolución descendente o estancada, especialmente en el número de titulados.

Esta tendencia se refleja también en el perfil de las titulaciones, con un mayor dinamismo en las no habilitantes, mientras que las habilitantes, directamente relacionadas con infraestructuras, industria pesada, energía y servicios técnicos esenciales, muestran una evolución más contenida en alumnado y egresados.

Desde el punto de vista de género, el informe apunta a un descenso de la presencia femenina en los estudios de Ingeniería en Asturias del 6,26%, mientras que la presencia masculina también disminuye, aunque en menor medida (-4,26%), manteniéndose los hombres como mayoría en el conjunto de las ramas, especialmente en las de carácter más tradicional.

Desde Ingite se subraya que esta evolución evidencia la necesidad de reforzar la planificación universitaria en Ingeniería en una comunidad con una fuerte tradición industrial y minera. El presidente de la entidad, José Antonio Galdón, señala que "el caso de Asturias muestra la importancia de anticiparse a los cambios en la formación técnica para garantizar que el conocimiento en Ingeniería siga siendo un motor de desarrollo industrial y de cohesión territorial".