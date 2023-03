El Ingreso Mínimo Vital llega en Asturias a casi 15.500 hogares

Un autobús estará en los próximos días en Gijón y Mieres para resolver dudas a los posibles beneficiarios



OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital, prestación económica para prevenir el riesgo de pobreza, ya llega en Asturias a 15.486 hogares en los que viven 35.141 personas. Desde que esta "conquista social del Gobierno de España" fue aprobada en mayo de 2020, "se ha consolidado como un derecho para luchar contra la desigualdad y la exclusión social", según ha indicado la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

La dirigente socialista ha incidido en el impacto de esta prestación para reducir la pobreza infantil, ya que 12.952 de los beneficiarios en Asturias son menores de edad.

Respecto al sexo de las personas a las que llega el Ingreso Mínimo Vital, 19.977 son mujeres y 15.162 son hombres. En todo el país, el IMV llega a 560.809 hogares en los que viven 1.579.949 personas. Estos y otros datos están disponibles en este enlace.

Desde octubre de 2022, un autobús del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recorre todo el país para resolver dudas a los posibles beneficiarios de la prestación y también para informar a los solicitantes sobre el estado en el que se encuentra su trámite.

El autobús estará en el aparcamiento de El Molinón, en Gijón los días 4 y 6 de marzo. Posteriormente, los días 7 y 8 de marzo, estará en el parque Jovellanos de Mieres.

Hasta el momento se ha atendido a 3.267 personas en el autobús. Dos de cada tres son mujeres, el 71% se acercó para solicitar información, el 24% para resolver dudas y el 3% para ser acompañado en la tramitación.

El 55% ya había solicitado el IMV y quería conocer el estado de la gestión de su expediente. Entre quienes no habían solicitado la prestación, un 37% asegura que no lo había hecho por desconocimiento y el 31% explica que pensaba que no cumplía con los requisitos.