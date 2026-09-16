Iniciada la instalación de 28 nuevas bases de contenedores en la zona rural

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, visitaron esta mañana en San Miguel de la Barreda el inicio de la instalación de nuevas bases para contenedores aéreos de residuos y sujeta-contenedores, tanto de fracción resto como de reciclaje.

En total, se llevarán a cabo 28 soleras y se instalarán 14 anclajes en 22 localizaciones diferentes, distribuidas en 12 parroquias distintas. La actuación cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.

Tal y como recordaron los ediles "el objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad, la eficiencia del servicio de recogida y las condiciones higiénicas en las zonas de depósito".

Actualmente, Siero dispone de aproximadamente 1.800 ubicaciones de contenedores de fracción resto y cerca de 200 baterías de contenedores de reciclaje repartidas por todo el concejo. Muchos de estos contenedores se encuentran directamente colocados sobre el terreno o en cunetas, lo que supone, en algunos casos, problemas como el desplazamiento de los contenedores por la acción del viento -y, como consecuencia, posibles impactos de vehículos-, así como dificultades operativas durante las labores de recogida y vaciado por parte de los servicios municipales.

Además, en determinadas ubicaciones se ha observado la proliferación de roedores, que acceden desde el suelo al interior de los contenedores en busca de restos orgánicos. Para dar respuesta a estas situaciones, el proyecto prevé la ejecución de soleras de hormigón sobre una base de zahorra artificial, que permitirán una fijación más estable y segura de los contenedores. En algunas de las ubicaciones, también se instalarán elementos metálicos sujeta-contenedores, especialmente diseñados para contenedores de 800 litros de fracción resto. Además de la ejecución de las bases, el contrato incluye en algunos de estos 28 puntos trabajos de desbroce y pequeñas excavaciones, adaptando el terreno para asegurar la correcta implantación de las infraestructuras.