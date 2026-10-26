Iniciadas las obras de conexión de la zona industrial de El Berrón-Oeste (Siero)

Ángel García, Segundo Por La Derecha - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de construcción de los colectores de conexión de la zona industrial de El Berrón-Oeste al sistema general de saneamiento del río Nora.

Los trabajos, correspondientes a la primera fase del proyecto, cuentan con un presupuesto de 917.895,82 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, según han informado desde el consistorio.

El proyecto tiene como objetivo crear una primera fase de la nueva red general de colectores que vertebrará el área industrial y permitirá conectar la zona industrial de El Berrón-Oeste con el sistema general de saneamiento del río Nora.

En total, se ejecutarán 1,6 kilómetros de colectores, distribuidos en tramos de distintas longitudes, para recoger las aguas negras y parte de las aguas pluviales tanto de la zona industrial como del ámbito residencial incluido en el proyecto.

Las aguas serán transportadas por gravedad mediante conducciones de PVC de 315, 400, 500 y 630 milímetros de diámetro, dimensionadas en función de los caudales previstos. La nueva red tendrá como punto final el aliviadero de Fonciello, donde quedará conectada con el sistema general de saneamiento del río Nora.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', destacó que " esta actuación permitirá dar servicio a una zona fundamentalmente industrial, con empresas que actualmente no cuentan con saneamiento y que, en algunos casos, no disponen de licencia de apertura por esta carencia. Además, no solo beneficiará a las empresas ya instaladas, sino que facilitará futuros desarrollos industriales en una zona muy bien ubicada y con importantes posibilidades de crecimiento".