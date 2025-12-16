Iniciadas las obras de construcción de la nueva glorieta de acceso al eje comercial de Paredes y Parque Principado

Inicio de las obras - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han visitado este martes el inicio de las obras de construcción de una nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado.

La actuación cuenta con un presupuesto de 872.044,06 euro y un plazo de ejecución de seis meses. La reforma del enlace de Granda-Oeste (Salida 30) de la autovía A-64 modificará el acceso desde la autovía a la zona industrial de Granda-Oeste y al área comercial.

El proyecto contempla la construcción de una nueva glorieta en el brazo Norte de este, que permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la citada zona industrial.

La intervención busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que soporta intensidades de tráfico superior a su capacidad, lo que provoca interferencias e importantes colas en momentos de alta intensidad al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado de Asturias.

Tal y como comentó el alcalde, "se trata de un proyecto que llevaba casi 25 años abandonado y sin resolver, y que desde el Ayuntamiento de Siero hemos decidido ejecutar con recursos municipales. Nos habría gustado que las obras estuvieran ya concluidas en estas fechas, como anunciamos el pasado año por Navidad, pero la tramitación se ha alargado más de lo previsto. Aun así, hoy ya es una realidad y confiamos en que en pocos meses se ponga fin a los atascos que sufre habitualmente este punto".

García explicó que "es un proyecto financiado íntegramente con recursos municipales, a pesar de que la vía que se colapsa es una autopista. Para Siero es fundamental que este nudo funcione correctamente por la actividad económica que genera. Es uno de los puntos con más tráfico de Asturias y resulta estratégico mejorar su fluidez y la seguridad vial para seguir creciendo tanto en actividad económica como residencial".

En ese sentido, el primer edil recordó que "solo en el último ejercicio cerrado de 2024, los ingresos municipales procedentes de Parque Principado, IKEA y las áreas comerciales del entorno han alcanzado los 1,4 millones de euros.

Si se suman los polígonos industriales y la ciudad residencial, la cifra es aún mayor. Conviene recordar que el centro comercial es el espacio más visitado de Asturias, con cerca de 11 millones de visitas anuales, por lo que resulta razonable mejorar sus accesos".