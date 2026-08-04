Iniciadas las obras de la rotonda en el cruce de la CN-634 y AS-376, en El Berrón

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han visitado este martes el inicio de las obras de la rotonda del cruce de la Nacional 364 y la AS-376 en El Berrón.

La actuación, que cuenta con presupuesto de 709.332 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, se hará con cargo a la modificación de crédito para el uso del reamente líquido de tesorería aprobada en marzo.

Tal y como detalló el primer edil, la nueva glorieta que se ubicará en la intersección de la Nacional 364 y la AS-376 -por la que circulan diariamente más de 15.000 vehículos según el estudio de tráfico del proyecto-, contará con una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de 4 metros de ancho.

El carril bici se integrará aprovechando el arcén exterior en todo el perímetro. Se asegura la accesibilidad peatonal en el entorno y se habilita un nuevo paso de peatones en la N-634, dotado de semáforo con pulsador, facilitando el cruce entre ambas márgenes y el acceso a la parada de autobús existente en la margen norte. Aprovechando la actuación, las aceras se ampliarán y mejorarán, ejecutándose con baldosa de terrazo sobre mortero de nivelación.

"Con esta actuación queremos dejar atrás la imagen de El Berrón como un simple cruce de carreteras y consolidarlo como una ciudad más habitable y humana. La nueva rotonda es un paso más dentro de la transformación que iniciamos en 2015 y que continuará con la humanización del tramo entre El Berrón y Pola de Siero, para que las personas sean las protagonistas y no los vehículos", explicó Ángel García.