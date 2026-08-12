Iniciativa pol Asturianu celebra este sábado en la FIDMA el V Día de la Llingua Asturiana

Pachi Poncela, pregonero del V Día de la Llingua Asturiana en la FIDMA - INCIATIVA POL ASTURIANU

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa pol Asturianu celebra este sábado, 15 de agosto, en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, la quinta edición del Día de la Llingua Asturiana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), con una programación de actividades culturales, divulgativas y reivindicativas.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con la inauguración y el pregón, a cargo del periodista y escritor Pachi Poncela, y la intervención de la presidenta de Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles. El programa incluirá también música, visitas guiadas, la proyección de un documental sobre los 50 años de la manifestación de Conceyu Bable, actividades infantiles, gastronomía y un coloquio sobre los 15 años de trayectoria de la organización.

Entre los actos previstos destaca el coloquio de las 20.00 horas en el estand de La Nueva España, en el que participarán los tres presidentes que ha tenido Iniciativa pol Asturianu: Inaciu Galán, Iván Llera y Arantza Margolles. La jornada finalizará a las 21.00 horas con la celebración del 15 aniversario de la entidad.