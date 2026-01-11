Iniciativa pol Asturianu presenta alegaciones a la Ley de Cultura por excluir el asturiano y el eonaviego

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa pol Asturianu ha presentado sus aportaciones al trámite de consulta pública previa de la futura Ley de Cultura e Identidad del Principado de Asturias, señalando importantes carencias tanto en el contenido del borrador.

La asociación de reivindicación lingüística lamenta que el texto sometido a consulta no cumpla los criterios lingüísticos aprobados por el propio Gobierno del Principado, al publicarse únicamente en castellano y excluir el uso del asturiano y del eonaviego, contraviniendo las directrices de comunicación institucional del sector público asturiano.

Asimismo, Iniciativa pol Asturianu considera especialmente grave que una ley destinada a regular la cultura y la identidad de Asturias no incluya ninguna referencia expresa a las lenguas propias del territorio, pese a su reconocimiento en el Estatuto de Autonomía, en la Ley de Uso y Promoción del Asturiano y a lo que se recoge en materia lingüística tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

La organización de reivindicación lingüística recuerda que en otras comunidades autónomas con lengua propia, el idioma propio desempeña un papel fundamental como elemento esencial del patrimonio cultural, estableciendo medidas concretas para su protección, promoción y normalización en la vida cultural y social.

En este sentido, Iniciativa pol Asturianu reclama que la futura ley asturiana vincule de manera clara lengua y cultura, otorgando al asturiano y al eonaviego un papel central dentro del marco normativo para hacer efectivo el uso de los idiomas propios en la acción cultural. El colectivo de defensa del idioma considera también que la ausencia de la declaración de oficialidad para el asturiano y el eonaviego no puede ser una justificación para la ausencia del patrimonio lingüístico en la futura norma autonómica.

Por último, Iniciativa pol Asturianu solicitó en el documento que sus consideraciones sean tenidas en cuenta y que la entidad sea reconocida como parte interesada en el desarrollo y tramitación de la Ley de Cultura e Identidad, reiterando su disposición a contribuir a una norma que refleje de manera real y efectiva la pluralidad cultural y lingüística de Asturias.

Asimismo, la entidad ofrece su colaboración de forma positiva y activa con el Gobierno asturiano para lograr una normativa plenamente consensuada y efectiva, contando con las aportaciones del tejido asociativo.