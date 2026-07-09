Iniciativa pol Asturianu tilda de "éxito" la especialidad docente pero pide más avances

Movilización especialidad docente. - INICIATIVA POL ASTURIANO

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa pol Asturianu ha celebrado este jueves el anuncio del Ministerio de Educación sobre la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana, una decisión que ha calificado como un "avance histórico" que permitirá "mejorar la calidad educativa, reconocer el trabajo del profesorado y dignificar la presencia de las lenguas propias en el sistema de enseñanza".

A través de un comunicado, la entidad en defensa de la lengua ha trasladado su felicitación a la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) y a los sindicatos por mantener la movilización en favor de esta reivindicación; y ha valorado la gestión del Gobierno del Principado de Asturias ante el Ministerio para lograr la modificación de los Reales Decretos que permitirán crear las especialidades tanto de asturiano como de eonaviego.

La presidenta de Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles, ha afirmado que este logro es "la prueba de que la movilización, la denuncia constante y la suma de fuerzas son el camino para seguir conquistando nuevos espacios". Margolles ha tildado la medida de "éxito de Asturias y del profesorado", haciendo extensivo el reconocimiento a las familias que matriculan a sus hijos, al alumnado y a quienes participaron en los encierros y movilizaciones de Cabueñes y Madrid. Del mismo modo, la presidenta ha rendido homenaje al "enorme esfuerzo, compromiso e ilusión" de los centenares de docentes que han impartido la asignatura durante décadas a pesar de las dificultades y obstáculos.

Pese a valorar positivamente el anuncio realizado hoy por las administraciones central y autonómica, Margolles ha advertido de que "todavía quedan importantes avances por alcanzar en el ámbito educativo" para asegurar la igualdad del asturiano en espacios como las Escuelas Oficiales de Idiomas o la Formación Profesional. Por ello, ha reclamado a la Consejería de Educación que continúe avanzando en la incorporación de la lengua a todas las etapas educativas, recupere las campañas de matriculación y camine hacia un modelo de "voluntariedad real" frente a la optatividad vigente.