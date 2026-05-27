Innovador proyecto del Museo del Prado en Tabacalera Gijón para realzar el patrimonio industrial

El Museo del Prado elige el futuro Centro de Arte de Tabacalera, en Gijón, para un nuevo proyecto ligado al patrimonio industrial. - MUSEO DEL PRADO

GIJÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este miércoles que el Museo del Prado a elegido Gijón, entre todas las ciudades posibles, para poner en marcha su nuevo proyecto.

"Supone un punto de inflexión para esta ciudad y para Asturias y abre para Tabacalera un espacio único de colaboración", ha resaltado la regidora, a través de sus redes sociales.

De esta forma se ha hecho eco la regidora gijonesa del anuncio hecho público por el Museo del Prado, en el que ha avanzado que en Gijón, en el edificio Tabacalera, ofrecerá con este proyecto su mejor cara como anticipo de su conversión en centro de arte abierto a todos los ciudadanos.

"Esta idea surge de la estrecha relación entre el Museo del Prado y el Ayuntamiento de Gijón y ha sido concretado gracias a una propuesta elaborada por el estudio La Rectoral, que será desvelada una vez completada su instalación el próximo mes de octubre", indica la institución a través de una publicación en su web.

Se ha señalado, asimismo, que esta iniciativa se enmarca en una línea de trabajo impulsada ·con éxito" por diversas instituciones culturales, orientada a activar espacios de carácter industrial.

A este respecto, se ha adelantado que diferentes réplicas de obras maestras tomarán una nueva dimensión al ser instaladas en un contexto "deliberadamente ajeno a aquel para el que fueron creadas y serán una invitación para profundizar en el conocimiento de la pintura, los artistas e incluso de los protagonistas de las obras".

El proyecto tendrá un carácter integral y se extenderá a todos los vanos y ventanas del edificio, "transformando el espacio en un escenario que refuerza el diálogo entre las obras y su nuevo entorno", han remarcado.

Por otro lado, un amplio programa de actividades desarrolladas por el Museo del Prado en colaboración con centros educativos permitirá que personas jóvenes y toda la ciudadanía al completo se acerquen al patrimonio del Museo.