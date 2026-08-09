Inseguridad peatonal en Oviedo: el PSOE urge una acera entre La Tenderina y la parte alta del Palais

Los concejales del PSOE de Oviedo Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha pedido este domingo al Equipo de gobierno local la adecuación "urgente" de los accesos entre La Tenderina y la parte alta del Palais, hacia la calle Doctor Antonio Bascarán Asúnsolo, para garantizar un itinerario peatonal accesible y seguro para la ciudadanía.

En nota de prensa, el concejal ha anunciado la presentación de un ruego ante la comisión de Urbanismo en el que se denuncia la situación que soportan diariamente los vecinos de la zona. En la actualidad, ha explicado, el acceso se realiza por un vial sin aceras y de escasa anchura, lo que obliga a peatones y vehículos a compartir el mismo espacio, con el consiguiente riesgo para la seguridad.

"Estamos hablando de un problema que afecta a la vida cotidiana de muchas personas y cuya solución pasa por intervenir en un tramo de apenas 90 metros", ha detallado, asegurando que "no hay ninguna razón para seguir demorando una actuación tan sencilla como necesaria".

El concejal socialista ha recordado que la falta de un recorrido peatonal obliga a quienes viven en la parte alta del Palais a dar un "importante rodeo" para acceder con seguridad a servicios básicos situados en La Tenderina y Ventanielles, como el centro de salud, los centros educativos, los supermercados o los equipamientos sociales.

El edil ha enfatizado que "el Ayuntamiento no puede resignarse a que haya vecinos y vecinas que tengan que caminar por la carretera para llegar al médico, hacer la compra o acompañar a sus hijos al colegio". "La accesibilidad y la seguridad no pueden depender del barrio en el que se viva", ha afirmado.