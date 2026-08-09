El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de seis millones de euros para transformar 16 calles del centro histórico

Imagen de trabajadores poniendo ladrillos en la vía. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, continúa avanzando en la recuperación y mejora del centro histórico con la transformación de un total de 16 calles mediante actuaciones que han supuesto una inversión superior a los seis millones de euros y que han permitido convertirlas en plataforma única, recuperar el tradicional adoquín de Gerena y "renovar infraestructuras esenciales para hacer de estos espacios lugares más accesibles, seguros y acordes con el valor patrimonial de la ciudad".

Las actuaciones se han desarrollado en las calles Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, San Leandro, Zaragoza, Méndez Núñez, Castillo Lastrucci, Campana, Martín Villa, Laraña, Imagen, Aponte, Santa Vicenta María, Trajano y Cuesta del Rosario, dentro de la apuesta del Gobierno de José Luis Sanz por dignificar el espacio público del Casco Antiguo y recuperar su imagen tradicional, según ha informado el Consistorio en una nota.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan De la Rosa, ha destacado que el centro histórico de Sevilla "es uno de los más importantes de España y merece unas calles, unos materiales y un paisaje urbano a la altura de su historia y de su patrimonio". "Cada actuación que llevamos a cabo busca conservar nuestra identidad, mejorar la calidad de vida de los vecinos y ofrecer una imagen más cuidada y coherente a quienes viven y visitan la ciudad", ha afirmado.

Asimismo, De la Rosa ha señalado que "durante demasiado tiempo se perdió la oportunidad de actuar con una visión conjunta sobre el Casco Antiguo". "Hoy estamos recuperando su estética tradicional con el adoquín de Gerena, la plataforma única, una iluminación más acorde con estos entornos y un mobiliario urbano respetuoso con la historia de Sevilla, al tiempo que renovamos las infraestructuras hidráulicas para garantizar un mejor servicio durante las próximas décadas", ha destacado.

Entre las principales actuaciones destacan la renovación integral de las calles Santa Ángela de la Cruz, Dueñas y su entorno, ejecutada conjuntamente con Emasesa mediante la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento y una inversión superior a 1,8 millones de euros.

Asimismo, con una inversión superior a los tres millones de euros, han finalizado las obras de reurbanización de las calles Teodosio, Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, donde además de la renovación superficial se han modernizado las infraestructuras hidráulicas.

En Zaragoza y Méndez Núñez se han llevado a cabo actuaciones integrales con inversiones de 2,1 y 1,4 millones de euros, respectivamente, destinadas tanto a la mejora de las infraestructuras como a la renovación estética de dos de las principales vías comerciales del centro, incorporando además nuevo arbolado para incrementar las zonas de sombra y favorecer espacios más agradables para el paseo y la actividad cotidiana.

También ha concluido la transformación de la Cuesta del Rosario, donde se recuperó el adoquinado tradicional, se renovaron los acerados y se mejoró el colector de saneamiento mediante una inversión de 155.000 euros.

Por su parte, el eje Campana-Martín Villa-Laraña-Imagen forma parte de la segunda fase de ampliación del proyecto del carril bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque para la línea TB1, compatibilizando la mejora de la movilidad con la renovación del espacio urbano.

Muy próxima se encuentra igualmente la finalización de las obras de Santa Vicenta María, donde el Ayuntamiento ha destinado 274.302 euros para convertir la calle en plataforma única, mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar el alumbrado público.

En la calle Aponte ya han concluido los trabajos de renovación de la red de saneamiento, sustituyendo el antiguo pavimento asfáltico por adoquín de Gerena con una inversión de 60.750 euros.

A estas actuaciones se suma la reurbanización integral de Trajano, actualmente en ejecución, que cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y supondrá la transformación completa tanto del subsuelo como de la superficie de una de las principales vías del Casco Antiguo.

Por otro lado, el Gobierno municipal ha informado que está desarrollando una estrategia integral para mejorar el paisaje urbano y recuperar la identidad patrimonial de Sevilla mediante actuaciones que abarcan la iluminación, el pavimento, la señalización histórica y la regulación estética del espacio público.

En este sentido, durante 2024 se sustituyeron 804 luminarias en 68 calles del Casco Antiguo, eliminando las antiguas farolas de tipo vial e instalando faroles Fernandinos y modelo Santa Cruz con tecnología LED y sistemas de telegestión, una actuación que permite una imagen mucho más acorde con el valor histórico de estos enclaves.

Igualmente, muchas obras de reurbanización incorporan la nueva solería de terrazo hexagonal con el distintivo NO8DO, combinada con encintados de granito para recuperar la estética tradicional del centro histórico. Este pavimento ya puede verse en calles como Adriano, Pastor y Landero, Marqués de Paradas o Paseo Colón.

El Ayuntamiento también continúa recuperando el histórico callejero de Olavide de 1771 mediante la instalación de azulejos cerámicos con la inscripción "Antigua calle de", una iniciativa desarrollada junto a la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano.

Desde julio de 2024 ya se han colocado 24 piezas cerámicas que rescatan antiguas denominaciones tradicionales de las calles sevillanas. Se trata de la antigua calle de la Mar, Bayona, Tiendas, Callejón de los Pobres, Sardinas, Tundidores, Cantarranas, de la Mosca, Corral del Agua, del Burro, Gradas, Pescado, Aceite, Cava de los Gitanos, Tintores, Venera, San Acacio, Real, Arquillo de Atocha, Vinatería, calle del Ángel y Toqueros, Dr.Mastruccio y Escalerilla del Tagua.

A todo ello se suma la mejora del paisaje urbano en el entorno de la Catedral mediante la aplicación de la Ordenanza Municipal de Publicidad, que unifica criterios para rótulos y toldos en espacios tan emblemáticos como la Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, San Fernando, Hernando Colón, Plaza del Salvador o el barrio de Santa Cruz, reforzando una imagen más armónica y respetuosa con el patrimonio histórico.

Como ha concluido Juan De la Rosa, "no hablamos únicamente de renovar calles; hablamos de recuperar la esencia de Sevilla. Cada adoquín de Gerena que vuelve a colocarse, cada farol tradicional que sustituye a una luminaria impropia o cada azulejo que recupera el nombre histórico de una calle contribuye a preservar el carácter único de una ciudad cuyo centro histórico es un patrimonio de todos y debe proyectar una imagen acorde con su extraordinario legado".