Inspección insta a la concesionaria del servicio de Búho del Nalón a instalar mamparas de seguridad para los conductores

Calles de Sama, Langreo. Edificios. Pisos. Viviendas. - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha efectuado un requerimiento al Grupo San Juan, encargado de la ruta de búhos entre Oviedo y Langreo, para que instale mamparas de seguridad para los conductores de este servicio, según ha explicado CCOO en nota de prensa.

La plantilla de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo espera que "en breve quede restaurado el servicio con las mejores condiciones para la plantilla y para las personas usuarias", después de que el servicio se cancelase tras 20 días de huelga de la plantilla a raíz del apuñalamiento sufrido por un conductor el 14 de marzo. Tras este suceso, los trabajadores reclamaban la instalación de unas mamparas de seguridad en los autobuses búho. Ahora los trabajadores ven cómo la ITSS "les da la razón" e insta a la empresa a implementar esta medida de seguridad.

"El camino está siendo largo y tortuoso por la cerrazón de la empresa", han asegurado los trabajadores, quienes han enfatizado que tanto los ayuntamientos afectados, la CTA, la Dirección de Transportes, el Servicio Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la Consejería y la ciudadanía "veían clara la solución", pero la empresa no. Ante esta situación, relatan, la Administración suspendió temporalmente el servicio a expensas de informes técnicos.

El sindicato ha destacado que desde el principio ha estado "apoyando y ayudando a toda la plantilla". "Queremos agradecer a la ciudadanía su apoyo y comprensión, y deseamos que en breve quede restaurado el servicio con las mejores condiciones para la plantilla y para las personas usuarias", han dicho, valorando también "que la Administración sea garante cuando el empresariado se empeña en incumplir lo evidente".