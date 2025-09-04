Inspector niega haber visto extracción de carbón en Cerredo pero dice que sí había cuando ocurrió el accidente de 2022

El funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes en la mina de Cerredo e ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera, Alejadro Álvarez. - JGPA

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes en la mina de Cerredo e ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera, Alejadro Álvarez, ha negado este jueves haber visto extracción de carbón en la mina de Cerredo durante su etapa como actuario del grupo Cerredo, entre mayo de 2020 y enero de 2023. No obstante, ha confirmado que la investigación derivada del accidente mortal de 2022 en dicha mina confirmó que sí se estaba extrayendo mineral.

Álvarez ha comparecido en la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo ocurrido el 31 de marzo de 2025, cuando cinco mineros fallecieron y otros cuatro resultaron heridos.

En su papel como actuario, ha explicado, fue uno de los encargados de emitir el informe final sobre el accidente de 2022. En el mismo se recoge la existencia de un bolquete "cargado de carbón" y que, "a la vista de las declaraciones y de las circunstancias se infiere que procedía del piso sexto", donde no estaba permitida esta actividad. "No podía venir de otro punto", ha asegurado.

Sin embargo, el funcionario no ha podido arrojar luz sobre los hechos ocurridos en marzo de este año, ya que su responsabilidad commo actuario del grupo Cerredo finalizó en enero de 2023. "Nos dan suficiente trabajo como para estar pendiente de las que no nos corresponden", ha dicho.

Ante las preguntas de los diputados, Álvarez ha reconocido tener relación con Jesús Rodríguez Morán, por ser el propietario de unas explotaciones a las que, asegura, ha ido "en muchas ocasiones". "No tiene nada de raro verle por allí", ha defendido.

Por otro lado, el ingeniero inspector ha relatado que él ya no hacía seguimiento del expediente de la mina cuando la empresa Combayl, que había presentado una "memoria de desimpactación" para retirar maquinaria y material y contribuiir a la restauración del entorno, pasó a ser Blue Solving. Es por ello que no desconoce si Blue Solving presentó otra memoria de esas características una vez retomada la actividad minera.

Sí ha dicho que "no interferir en el proceso de restauración es una de las condiciones que se reflejaron en la resolución de transmisión" de los derechos mineros.

Sobre dicha transmisión de derechos mineros, Álvarez ha explicado que de estos trámites se encarga "otra sección", la de ordenación minera, que es la que tramita el expediente.