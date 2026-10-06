La Intersindical Asturiana apoya la huelga general por la vivienda y se muestra dispuesta a sumarse

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha convo
Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha convo - Ananda Manjón - Europa Press
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 6 octubre 2026 15:23
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   OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Intersindical Asturiana, integrada por ISA, Suatea y Sindicato Ferroviario, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas y del Sindicato de la Vivienda y se ha mostrado dispuesta a sumarse a la convocatoria de una huelga general por la vivienda.

   Según ha informado la organización, la decisión parte de las bases de las tres organizaciones que la integran y está pendiente de ratificación "inminente" por los órganos de la Intersindical Asturiana. El mandato aprobado contempla trabajar "de manera unitaria" para contribuir al éxito de la huelga y movilizar a la clase trabajadora en los centros de trabajo en la fecha que finalmente se decida.

   La Intersindical Asturiana sostiene que "la clase trabajadora no puede quedar sometida a los intereses de fondos buitre y rentistas" y reivindica que los sindicatos deben actuar como "herramientas útiles" para los trabajadores. La organización plantea así concienciar y movilizar a la clase trabajadora de Asturias para secundar la huelga una vez se concrete su convocatoria.

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