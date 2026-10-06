La Intersindical Asturiana apoya la huelga general por la vivienda y se muestra dispuesta a sumarse

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha convo - Ananda Manjón - Europa Press

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical Asturiana, integrada por ISA, Suatea y Sindicato Ferroviario, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas y del Sindicato de la Vivienda y se ha mostrado dispuesta a sumarse a la convocatoria de una huelga general por la vivienda.

Según ha informado la organización, la decisión parte de las bases de las tres organizaciones que la integran y está pendiente de ratificación "inminente" por los órganos de la Intersindical Asturiana. El mandato aprobado contempla trabajar "de manera unitaria" para contribuir al éxito de la huelga y movilizar a la clase trabajadora en los centros de trabajo en la fecha que finalmente se decida.

La Intersindical Asturiana sostiene que "la clase trabajadora no puede quedar sometida a los intereses de fondos buitre y rentistas" y reivindica que los sindicatos deben actuar como "herramientas útiles" para los trabajadores. La organización plantea así concienciar y movilizar a la clase trabajadora de Asturias para secundar la huelga una vez se concrete su convocatoria.