Las intervenciones quirúrgicas programadas realizadas en mayo han sido las más bajas desde 2023 por la huelga de médicos

Archivo - Quirófano del HUCA con el personal sanitario que hizo la intervencion de valvulas aórticas. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha vuelto a abordar los problemas que la huelga de médicos está causando sobre la sanidad asturiana y más concreto sobre las listas de espera. Saavedra ha incidido en que "es cierto que la huelga tiene efectos" y las intervenciones quirúrgicas programadas realizadas en mayo "constituyen el dato más bajo desde 2023, una circunstancia directamente vinculada al conflicto laboral".

"Observamos un desceso de la actividad durante este mes en relación a las consultas externas y a pesar de esa reducción de actividad, el número total de pacientes en espera para una primera consulta permanece prácticamente invariable respecto al mes anterior y la diferencia es de únicamente 87 pacientes. La demora media también permanece estable", dijo Saavedra.

La consejera respondía así a la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que la ha interpelado sobre esta cuestión durante el pleno ordinario.

Ha indicado la titular de Salud que su gobierno nunca niega las dificultades ni tampoco la situación, sino que lo que hace es afrontarlo con transparencia, "con datos y con medidas concretas". En este sentido ha enumerado los tres pilares básicos. El primero es la garantía absoluta de la atención urgente y de los procesos oncológicos.

"Ningún paciente con una patología a tiempo dependiente queda desatendido. Se mantienen igualmente los circuitos de respuesta rápida y los programas prioritarios de diagnóstico precoz", dijo.

El segundo pilar es la reorganización inmediata de la actividad asistencial. Se reprograman agendas, se redistribuyen recursos a entidades sanitarias y se optimiza el uso de quirófanos disponibles para garantizar el mayor nivel posible de actividad.

Y el tercero es la recuperación posterior de actividad mediante módulos extraordinarios, jornadas de tarde y sistemas de productividad orientados a recuperar consultas, pruebas e intervenciones suspendidas.

"No tenga duda de que yo sé, y además es lo que más me preocupa que detrás de esos datos hay personas y hay cada uno con su situación y por lo tanto no lo voy a negar pero estamos en una situación muy compleja", dijo la consejera.

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez ha insistido en que el problema de las listas de espera "no es una tensión puntual, es el fracaso de una gestión". Además ha insistido en que no estamos ya ante un conflicto laboral sino ante "la fractura total entre la administración y los profesionales sanitarios".

"Y en esta situación los que más pierden, las personas que más pierden son los mismos de siempre, los pacientes. Y esto nos lleva a denunciar uno de los principales escollos, si no el mayor, en el conflicto que afecta a la sanidad y es que no habrá solución mientras no se den cuenta ustedes que maltratando a los profesionales sanitarios la carrera por devolver cierta normalidad a la sanidad está perdida", dijo la diputada de Vox.

A juicio de Vox la situación "se ha vuelto tan absurda" que con los enfrentamientos de la consejería con los profesionales ha traído una riada de huelgas, de paros, operaciones suspendidas incluso a pacientes oncológicos, cancelación de consultas o cientos de médicos en estado de agotamiento.

"Lo que les queda es que la legislatura se acabe cuanto antes, que ustedes no estén en las instituciones y así la sanidad empezará a mejorar y seguramente, así con toda seguridad, aquí es cuando llegará el mejor cambio para Asturias", concluyó Álvarez Rouco.