La intrahistoria del Princesa de Asturias a Messi: el jurado desvela su lado más humilde

La nadadora Teresa Perales, presidenta del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que en 2026 ha recaído sobre Leo Messi. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Teresa Perales, se ha mostrado este miércoles "tremendamente orgullosa" del galardón concedido al futbolista Leo Messi, por su "trayectoria intachable". "Si preguntamos, nadie podrá decir un solo gesto que nos haya trastocado", ha asegurado, destacando su "implicación personal" en ayudar a "muchísimas personas".

Después de la lectura del fallo del jurado, Perales ha destacado, además de la trayectoria deportiva, la "humildad" de Messi por ayudar a personas "a veces incluso sin que lo conozcamos", en el ámbito privado.

Perales ha destacado que el proceso de selección ha generado "mucho debate" entre los miembros del jurado, lo que ha considerado "lo bonito" del procedimiento, ya que "si no, ya estaría todo hecho". La presidenta del jurado ha manifestado sentirse "tremendamente orgullosa de cada año poder confirmar que las candidaturas son enormes" y ha subrayado "el respeto y el más absoluto cariño" con el que se ha abordado la deliberación.

La nadadora ha puesto en valor que Messi ha conseguido mantener una conducta ejemplar en el mundo del fútbol, un deporte que "despierta muchas pasiones" donde "a veces se puede ir un poco el gesto".

La seleccionadora del equipo de natación artística de España, Andrea Fuentes, ha asegurado que el premio a Messi es "muy merecido" no solo por su trayectoria deportiva, sino porque "socialmente es increíble". "Estoy muy contenta por él", ha asegurado.

Finalmente el atleta Alberto Suárez Laso ha destacado que Messi es un "gran deportista", el "más laureado de todos los tiempos" y ha confiado en que toda la ciudad de Oviedo y Asturias "disfruten de ver a Messi por las calles de Oviedo" con motivo de la entrega de los premios el 23 de octubre.