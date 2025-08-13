Investigado un camionero que quintuplicó la tasa de alcohol y dio positivo en drogas tras un accidente en Tineo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Salas han procedido a la investigación de un hombre de 53 años, vecino de Gijón, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras verse implicado en un siniestro ocurrido el pasado 31 de julio en la carretera AS-350, entre Piedrafita y Bárcena del Monasterio (Tineo).

El hombre conducía un camión articulado cisterna de mercancías peligrosas, que en el momento del accidente circulaba sin carga, aunque seguía estando sujeto a la normativa ADR que regula el transporte de este tipo de sustancias. El vehículo colisionó por alcance con un turismo, resultando una persona herida de carácter leve.

Sometido a las pruebas de alcoholemia, el conductor quintuplicó la tasa máxima permitida para profesionales, con resultados de 0,74 y 0,77 mg/l en aire espirado, cuando el límite legal en su caso es de 0,15 mg/l. Además, dio positivo en un test indiciario de detección de drogas, en espera aún de confirmación por laboratorio.

Tras el siniestro, se inspeccionaron y descargaron los registros del tacógrafo del camión sin detectarse infracciones relacionadas con los tiempos de conducción y descanso. El vehículo no fue inmovilizado, ya que otro conductor habilitado se hizo cargo de su traslado.

El atestado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Tineo, donde el conductor investigado se enfrenta a una posible pena de prisión de entre 3 y 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducción de 1 a 4 años.

Asimismo, ha sido denunciado administrativamente por circular con presencia de drogas en el organismo, infracción que conlleva una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil se recuerda la importancia de no consumir alcohol ni drogas antes de conducir, especialmente entre los conductores profesionales.

Conducir bajo estos efectos no solo merma gravemente las capacidades al volante, sino que aumenta de forma notable el riesgo de provocar accidentes con consecuencias potencialmente graves para todos los usuarios de la vía.