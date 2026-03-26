Investigado un vietnamita por intentar canjear un permiso de conducción falso en Oviedo

Investigador de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha investigado a un ciudadano nacido en Vietnam, de 51 años de edad, vecino de Oviedo, como presunto autor de un delito de falsedad documental tras presentar para su canje un permiso de conducción expedido por las autoridades ucranianas carente de autenticidad, con el fin de obtener su equivalente español para vehículos de gran tonelaje.

La actuación se inició a comienzos del pasado mes de febrero, tras recibirse una comunicación en el buzón de colaboración ciudadana de la Guardia Civil en la que se alertaba de posibles irregularidades en la tramitación de un canje de permiso de conducción extranjero, antes de que el procedimiento llegara a formalizarse.

A raíz de esta información, la Guardia Civil inició una investigación que se prolongó durante más de un mes. Durante este periodo se realizaron diversas comprobaciones, entre ellas consultas a organismos extranjeros, el análisis del soporte físico del permiso presentado y la verificación de los códigos de respuesta rápida (QR) incorporados en el documento, así como de las páginas web que simulaban portales de la administración emisora Como resultado de estas actuaciones, los investigadores constaron que el permiso de conducción presentado, supuestamente expedido por las autoridades de Ucrania, carecía de autenticidad.

Por este motivo, se procedió a la investigación formal de esta persona como presunto autor de un delito de falsedad documental. Riesgo para la seguridad vial. El permiso aportado pretendía ser canjeado por un permiso de conducción español de la clase C, una autorización que habilita para la conducción de vehículos cuya masa máxima autorizada exceda los 3.500 kilogramos.

La obtención fraudulenta de esta autorización habría permitido al investigado la conducción de vehículos pesados de gran tonelaje sin haber acreditado las aptitudes psicofísicas ni los conocimientos exigidos por la normativa vigente, lo que supone un riesgo para la seguridad vial. Las diligencias instruidas junto con el permiso de conducción intervenido, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo.