La investigadora Cristina Méndez, premiada por la Real Sociedad Española de Física por su tesis en Física de Plasmas

La investigadora de la Universidad de Oviedo Cristina Méndez López ha sido distinguida con el segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Física de Plasmas. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad de Oviedo Cristina Méndez López ha sido distinguida con el segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Física de Plasmas, que concede el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

El jurado decidió por unanimidad otorgar el galardón a la tesis titulada 'Estudios fundamentales y evaluación del potencial analítico en espectroscopía de plasmas inducidos por láser con pulsos cortos y ultracortos' por su calidad científica, originalidad y relevancia del trabajo en el ámbito de los plasmas inducidos por láser.

Cristina Méndez López forma parte del Grupo Espectroscopía, Láseres y Plasmas (GELP) de la Universidad de Oviedo, que encabezan los profesores Nerea Bordel y Jorge Pisonero.

Para la investigadora, este premio supone una oportunidad para poner en valor la investigación que se realiza en Asturias: "es un honor poder poner de manifiesto a través de este premio la calidad de la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Oviedo, en general, y en el Grupo de Espectroscopía, Láseres y Plasmas, en particular. Existe cierta tendencia a considerar que lo ajeno es mejor, pero en Asturias se está llevando a cabo investigación puntera todos los días y gracias a reconocimientos como este tenemos la oportunidad de ponerlo de manifiesto".

MÁSTER EN CIENCIAS ANALÍTICAS Y BIOANALÍTICAS

Cristina Méndez López es graduada en Física por la Universidad de Oviedo, donde también cursó el Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas. Su tesis doctoral se desarrolló con financiación de una beca Severo Ochoa, que le permitió realizar una estancia de investigación en Berlín bajo la supervisión del investigador Igor Gornushkin, referente internacional en espectroscopía LIBS.

En 2023 recibió además un premio de la Society for Applied Spectroscopy, que distingue a estudiantes de doctorado con investigaciones destacadas en espectroscopía atómica. Analizar materiales con pulsos láser La tesis doctoral premiada, dirigida por Nerea Bordel y Cristina González Gago, se centra en la técnica LIBS (espectroscopía de plasmas inducidos por láser), que permite analizar la composición química de los materiales. Cuando un pulso láser muy intenso se enfoca sobre una muestra, genera un pequeño plasma que emite luz durante unos microsegundos; el análisis de esa luz permite identificar los elementos presentes en el material.

DOS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación aborda dos líneas principales. La primera, desarrolla métodos para mejorar la detección de elementos como el flúor o el cloro mediante la combinación de un láser pulsado y un nebulizador que genera un aerosol a partir de muestras líquidas, lo que ha permitido aplicaciones analíticas en distintos productos como colutorios o espuma antincendios y ha dado lugar a publicaciones científicas y una patente. Los estudios en esta línea continúan activos, centrados ahora en el análisis de gasolinas.

La segunda, se centra en el uso de láseres ultrarrápidos de femtosegundos, un equipo con el que cuentan los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo desde 2018 y que permite analizar materiales con mayor precisión y menor daño.

En el marco de la investigación que dio como resultado la tesis de Cristina Méndez, se trabajó en la mejora de la señal obtenida a través de la incorporación de un segundo láser que vuelve a reactivar el plasma generado inicialmente, logrando aumentar notablemente la intensidad de la señal y mejorar la sensibilidad de la técnica, que requiere de una enorme precisión tanto espacial como temporal.