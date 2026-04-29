Investigadores de la Universidad de Oviedo vinculan la prevención escolar con una mejor salud mental en adolescentes

Belén García Rodríguez, Víctor Martínez Loredo, Adriana Fernández García, José Errasti, Susana Al-Halabí, Alicia Gerbolés Carrasco y Benjamín Castro Raya, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Oviedo destacan la importancia de la prevención en el ámbito escolar para mejorar la salud mental de los adolescentes y prevenir conductas de riesgo, como el suicidio. Esta es una de las principales conclusiones del proyecto de investigación liderado por la profesora Susana Al-Halabí, desarrollado en el marco de la Beca Leonardo de la Fundación BBVA.

El estudio, un ensayo longitudinal controlado en el que han participado 816 adolescentes asturianos, demuestra que la colaboración entre la comunidad científica y los centros educativos refuerza los factores de protección del alumnado. Los datos preliminares apuntan a que fortalecer las habilidades sociales y las competencias para la vida es una estrategia "clave" frente a los problemas psicológicos.

Al-Halabí, profesora titular del Departamento de Psicología y coordinadora del grupo Cipres, ha subrayado que la intervención en las aulas debe realizarse desde un enfoque preventivo, evitando la sobreexposición a información clínica o diagnóstica que "no siempre es adecuada para estas edades". "Se trata de entrenar a los adolescentes en el desarrollo de competencias sociales y promover la búsqueda de ayuda cuando sea necesario", explica la investigadora.

PARTICIPACIÓN DE SEIS INSTITUTOS

La investigación se ha articulado a través del programa PositivaMente 2.0 y ha contado con la participación voluntaria de seis institutos de Educación Secundaria: IES Alfonso II, IES La Ería e IES La Florida (Oviedo), IES La Fresneda (Siero), IES Peñamayor (Nava) e IES Víctor García de la Concha (Villaviciosa).

El proyecto ha requerido una estrecha coordinación institucional con la Consejería de Educación del Principado y la implicación directa de los departamentos de orientación y equipos directivos de los centros. Según Al-Halabí, la escuela constituye un "contexto privilegiado" para fomentar el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria, siempre que se haga con "base científica y prudencia".

La concesión de la Beca Leonardo a este proyecto reconoce la calidad científica de la propuesta y su potencial impacto social. El equipo investigador ha estado compuesto por profesionales de la psicología y expertos de las universidades de Oviedo y La Rioja, quienes han trabajado en la implementación del programa y el análisis estadístico de los resultados.