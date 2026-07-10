Investigados dos conductores de 24 y 26 años por un choque frontal con un autobús en Gijón que dejó trece heridos

Un agente de la Guardia Civil toma imágenes a uno de lo vehículos. - GUARDIA CIVIL

GIJÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos conductores de 24 y 26 años, vecinos de Gijón, relacionados con una colisión frontal entre un turismo y un autobús de línea regular que, tras chocar contra un talud, terminó volcando en la carretera N-632 (Llovio-Canero) el pasado 18 de abril dejando trece heridos.

El primero de los conductores ha sido investigado por conducción temeraria y varios delitos de lesiones por imprudencia. Al segundo se le atribuyen los delitos de conducción temeraria y omisión del deber de socorro, tras haber abandonado el escenario de los hechos.

El autobús, tras el impacto, continuó su trayectoria hasta colisionar contra el talud del margen derecho y terminó volcando sobre su lateral derecho dentro de la calzada. Como consecuencia del choque, resultaron heridas diez personas que ocupaban el autobús y tres del turismo. El conductor y uno de los ocupantes de este último vehículo sufrieron lesiones de carácter grave.

Tras producirse el siniestro vial, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) desplegó un amplio dispositivo compuesto por cuatro patrullas de motoristas y dos Equipos de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Gijón, apoyados por patrullas de Seguridad Ciudadana. Los agentes realizaron labores de auxilio, regulación de la circulación e investigación en el escenario, manteniendo el despliegue y asegurando la zona de forma ininterrumpida hasta el total restablecimiento de la seguridad vial y la normalización de la circulación. En este dispositivo, según ha resaltado la Guardia Civil, "resultó fundamental la estrecha y eficaz colaboración mantenida desde el primer momento con la Policía Local de Gijón".

Las primeras informaciones recabadas en el lugar del suceso apuntaron a la participación de dos vehículos que realizaban maniobras imprudentes propias de un "pique" puntual de velocidad en el tramo. A partir de ese momento, se abrió una doble vía: la investigación técnica del siniestro y la dirigida a la identificación y localización del segundo turismo, el cual había abandonado el lugar de los hechos.

El caso ha requerido dos meses de actuaciones coordinadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias. En la reconstrucción cinemática y análisis técnico han participado un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), el Equipo Periférico de Reconstrucción de Siniestros Viales (EPRAT), el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y un Equipo de Transportes.

Según ha informado la Guardi Civil, ha resultado clave el análisis cronológico de las imágenes de las cámaras de seguridad facilitadas por la Policía Local para rastrear el itinerario de huida del segundo turismo e identificar a su conductor. Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Gijón.