Investigan en Asturias el uso de lodos de depuradoras como biofertilizantes o bioplásticos

Archivo - Imagen de archivo de la EDAR de Villaperez - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y la firma Sacyr Agua S.L. han puesto en marcha un proyecto pionero enfocado en la extracción y valorización de proteínas a partir de los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). La iniciativa, dotada con un presupuesto de 47.655 euros, cuenta con la colaboración directa del Grupo de Investigación de Tecnología de Bioprocesos y Reactores de la Universidad de Oviedo. Los investigadores buscan recuperar compuestos de alto valor añadido para validar su posterior reaprovechamiento como biofertilizantes, bioestimulantes agrícolas o bioplásticos antes de su descarte final.

La línea de investigación cuenta con un presupuesto para su desarrollo de 47.655 euros, y en ella participará el Departamento de Innovación de la empresa --que presta el servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración de Grado, Trubia, Olloniego, Teverga y Santoseso-- y contará con la colaboración del Grupo de Investigación de Tecnología de Bioprocesos y Reactores de la Universidad de Oviedo.

Según ha explicado Cadasa en nota de prensa, el proyecto tiene como objetivo la valorización avanzada de lodos de depuradora mediante un enfoque de biorrefinería, orientado a la recuperación selectiva de proteínas y otros compuestos de valor añadido antes de disposición final.

Se desarrollarán diversas técnicas con el objetivo de maximizar la recuperación de proteínas y garantizar que el efluente remanente pueda recircularse a cabecera de la EDAR sin afectar negativamente a la operación de la línea de agua. De igual manera, se caracterizarán los concentrados proteicos obtenidos validando su posible uso como biofertilizantes o bioestimulantes, así como su posible aplicación como bioplásticos.