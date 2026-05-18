Inyección de 1,2 millones para la ciencia: Asturias abre el plazo de ayudas para innovar en industria y salud

Archivo - El Principado selecciona cinco proyectos tecnológicos en la tercera edición de 'Misiones Científicas' - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Agencia Sekuens, ha puesto en marcha una nueva convocatoria del programa de Misiones Científicas para mejorar la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos. La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 800.000 euros, ampliable en otros 400.000 y el plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 29 de junio.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, esta línea de ayudas está cofinanciada con fondos Feder y busca impulsar misiones científicas y proyectos piloto alineados con los sectores prioritarios de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) de Asturias: agroalimentación, envejecimiento activo y saludable, patrimonio y biodiversidad, energía y economía circular, industria inteligente y resiliente, y tecnologías estratégicas.

El programa se enmarca en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) y se ha consolidado como una "herramienta eficaz" para promover la innovación colaborativa. Para la gestión de esta convocatoria, Sekuens cuenta con la colaboración de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt).

Las misiones científicas "promueven el desarrollo de un ecosistema que conecta a la Administración, la Universidad de Oviedo, las empresas y los centros tecnológicos para dar respuesta a los retos sociales de Asturias y promover la innovación en sectores de alto potencial".

En la convocatoria de 2025 se aprobaron cinco misiones desarrolladas por 28 entidades y se concedieron ayudas por valor de 762.000 euros que movilizaron más de un millón en inversión. Las misiones aprobadas fueron Asturias Factory Hub, Talos, Latido, Asturias Data Center y Air Cal, centradas en la innovación industrial, la digitalización, la salud, la gestión avanzada de datos y la descarbonización.