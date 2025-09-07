Iris Díaz Trancho gana el Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo con un tratado de botánica personal

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora y profesora Iris Díaz Trancho ha resultado ganadora de la 31ª edición del Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, con una obra que, a modo de almanaque, presenta un original tratado de botánica personal que conecta lo local con lo universal a través de un lenguaje lírico y cargado de sensibilidad.

Díaz Trancho (Gijón, 1981), experta en Filología Asturiana, es coautora de los libros de texto de la asignatura de Lengua Asturiana de la editorial Anaya. En el ámbito literario ha publicado varios títulos dirigidos al público infantil, como'La caxa de cristal (2004), La neña de les trences al revé (2009), Mio ma, la pirata (2010) y Vivo nuna casa malva (2011). También ha cultivado el relato corto con obras como Nome y Pincelaes, ambas publicadas en 2014.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y compuesto por Darío de Dios Sanz, Claudia Elena Menéndez, Xurde Sierra Álvarez, María Fernández Abril y Diego García Solís. Como secretario actuó el filólogo de la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Xosé Miguel Suárez Fernández.

El Premio Máximo Fuertes Acevedo reconoce desde hace más de tres décadas la mejor producción ensayística en lengua asturiana y se ha consolidado como un referente en el ámbito de la creación literaria del Principado.