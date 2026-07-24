Irregularidades Divertia Gijón: Pumariega (PP) exige conocer cómo se solventarán

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha señalado este viernes que en el PP siguen esperando el informe de la Secretaría de Pleno sobre las irregularidades en algunos contratos de Divertia, que han motivado la destitución de su presidente, Óliver Suárez, y ha querido saber cómo se va a solventar "esa situación de irregularidad".

Pumariega, en respuesta a los medios de comunicación en el Consistorio gijonés tras un acto de presentación, ha dejado claro que el PP, socio de Gobierno de Foro, poca más información tiene que la que ha salido en prensa, a lo que ha insistido en que están a la espera de conocer más.

Según la portavoz 'popular', sí que ha habido por parte de Foro comunicación, pero posterior al comunicado oficial y no previo. De ahí que necesiten tener acceso al citado informe para poder tener "muchos más detalles".

Dicho esto, ha apuntado que lo que ha salido publicado señala que había una irregularidad en una contratación, que luego fue asumida por el propio presidente de Divertia, con lo cual parece que se confirma.

Pumariega, por este motivo, ha reiterado su preocupación de poder valorar cómo se solventa esa irregularidad. Ha indicado, eso sí, que se tratan de cuestiones de un ámbito municipal que depende de Foro, su socio de Gobierno, por lo que en el PP están "expectantes para que se solucione de la manera correcta dentro de la legalidad municipal".

Ha remarcado que el PP está centrado en las concejalías que tienen delegadas y ha agregado que lo importante es tener una correcta información, como es la de la Secretaría del Ayuntamiento.

Preguntada por las voces desde la oposición que vinculan la destitución a un intento de Foro de desligarse de Vox, al ser Óliver Suárez un ex edil de ese partido, ha dicho desconocer si puede haber mayores implicaciones.

"Es verdad que se abre ahora mismo una situación diferente a la que teníamos hasta ayer", ha reconocido la edil. "Estaríamos también ahora con la incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora dentro del Gobierno municipal", ha señalado.