Archivo - Edificio de Gijón Impulsa, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Isabel Santos (Táctica TIC) y la empresa Ramso S.L. han sido reconocidos con los Premios Gijón Impulsa a la Trayectoria Empresarial, dentro de la categoría de mujer empresaria y empresa, respectivamente.

Así lo ha decidido el jurado de esta 12 edición del certamen, que ha designado a los galardonados en las seis categorías entre las 37 candidaturas presentadas, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

En el caso de Ramso S.L., empresa industrial gijonesa que en 2026 celebra su 50 aniversario, se reconoce su "destacada trayectoria empresarial, su capacidad de adaptación y su firme compromiso con el desarrollo industrial y económico de Gijón".

Fundada en 1976 como empresa familiar vinculada inicialmente a los sectores de la minería y el cemento, se ha resaltado que Ramso ha sabido evolucionar y diversificar su actividad hacia la siderometalurgia, la industria agroalimentaria, los servicios industriales y el mantenimiento portuario.

A lo largo de estas cinco décadas, ha incorporado nuevas capacidades de ingeniería, mecanización y fabricación de maquinaria a medida, manteniendo una apuesta constante por la calidad, la especialización y la mejora de sus procesos productivos.

El jurado ha valorado, especialmente, su arraigo en el municipio, la continuidad de su carácter familiar y la incorporación de nuevas generaciones a la actividad empresarial, garantizando la transmisión del conocimiento y de los oficios industriales.

Con respecto al galardón Mujer Empresaria a Isabel Santos López, de Táctica TIC S.L., el jurado pone en valor su destacada trayectoria profesional y empresarial, con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y responsabilidad, hasta dar el paso de emprender y liderar su propio proyecto empresarial.

Especialmente se ha resaltado que tiene una trayectoria "marcada por su capacidad de gestión, visión estratégica y liderazgo en el ámbito tecnológico e industrial, sectores en los que la presencia femenina en puestos directivos continúa siendo minoritaria".

También se ha apuntado que, desde la creación de Táctica TIC en Gijón en 2016, ha impulsado el crecimiento y consolidación de una empresa especializada en transformación digital y soluciones tecnológicas para la industria, que cuenta actualmente con diez profesionales con empleo indefinido, más de 400 desarrollos y más de 30 proyectos de innovación.

A esto han sumado su compromiso con el tejido empresarial asturiano, a través de su participación activa en organizaciones como el Clúster TIC de Asturias, AJE y FADE, así como su implicación en la promoción del talento y el liderazgo femenino en el ámbito tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y empresarial de Gijón.

En el apartado de Premios a la Innovación, en la Categoría de Innovación en el Comercio Minorista, la empresa premiada ha sido Cowper Hall, comercio de moda femenina fundado en Gijón en 2015.

Se ha destacado de ella su capacidad para transformar un establecimiento tradicional en un modelo comercial innovador que combina la atención personalizada con la digitalización y la venta por Internet.

De manera especial, se ha reconocido el proceso de innovación desarrollado desde 2025, con la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial, asesoramiento individualizado y nuevos canales de comercialización, que le han permitido ampliar su mercado a toda España y apertura al mercado internacional.

Se ha valorado, asimismo, el crecimiento de su actividad, la creación de empleo y el relevo generacional, que ha permitido combinar la experiencia de su fundadora, Aida Palacios, con nuevas competencias digitales. Para el jurado, es un ejemplo de modernización del comercio de proximidad, emprendimiento femenino y dinamización económica de Gijón.

En la Categoría Innovación en Economía Azul, el jurado ha otorgado el premio a Aquacria Lafigal, por la puesta en marcha de una innovadora planta de cría y engorde de lenguado en el puerto de El Musel, que contribuye a diversificar la actividad económica vinculada al mar en Gijón.

El proyecto incorpora un avanzado sistema de recirculación que permite reutilizar el 98 por ciento del agua empleada en el proceso productivo, combinando innovación tecnológica, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Se ha destacado, especialmente, la importante inversión industrial realizada, superior a catorce millones de euros, y la creación de 33 puestos de trabajo, así como su contribución al desarrollo de nuevas actividades productivas y empleo especializado en el ámbito de la economía azul.

Respecto a la Categoría Innovación en Economía Creativa, el galardón ha recaído en el proyecto Raíces, impulsado por Virginia Abzueta. Se reconoce, en este caso, su capacidad para combinar arte, moda, tradición e innovación, recuperando oficios artesanales y transformando materiales en desuso en creaciones de moda sostenible.

De este se ha puesto en valor que se trata de una iniciativa que apuesta por el talento creativo, la economía circular y la puesta en valor de la identidad y el patrimonio cultural asturiano, generando nuevas oportunidades para diseñadores, artesanos y creadores.

Sobre todo, se ha resaltado su capacidad para llevar el arte y el talento asturiano más allá de nuestras fronteras, con su participación en la Green Fashion Week de Milán y su proyección internacional a través de contactos con la Fundación Academia de la Moda Española y alianzas con una universidad mexicana.

Dentro de la Categoría Innovación en Salud y Vida Saludable, Global Pilates ha sido galardonada por su capacidad para innovar en el ámbito de la actividad física y el bienestar, evolucionando desde un modelo de atención presencial hacia nuevas formas de entrenamiento personalizado.

El jurado ha destacado el desarrollo de Pryefit, una propuesta de entrenamiento en directo desde el domicilio que permite mantener la supervisión profesional, la corrección individualizada de ejercicios y la cercanía con las personas usuarias, facilitando igualmente la práctica de actividad física a quienes encuentran dificultades para desplazarse o compatibilizar sus horarios con la asistencia a un centro deportivo.

Se ha valorado, asimismo, "el liderazgo profesional de Paula Sánchez, la evolución positiva de esta nueva línea de actividad y su contribución a promover hábitos saludables, demostrando que la innovación también puede surgir de la transformación de servicios consolidados para mejorar la calidad de vida de las personas".

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, por su parte, ha destacado que "recibir 37 candidaturas en esta nueva edición demuestra que Gijón cuenta con un tejido empresarial dinámico, comprometido y con una importante capacidad para innovar y afrontar nuevos retos".

"Estos premios nos permiten reconocer públicamente ese esfuerzo, dar visibilidad a quienes están construyendo el futuro económico de nuestra ciudad y poner referentes al alcance de nuevas generaciones de emprendedoras y emprendedores", ha agregado.

El acto de entrega de estos Premios tendrá lugar el próximo día 10, a las 18.45 horas, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.