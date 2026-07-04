Los itinerarios de verano de la Fundación Oso de Asturias abren sus inscripciones

Archivo - La osa Molina en el cercado de Santo Adriano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oso de Asturias (FOA) ha programado una nueva edición de sus itinerarios de verano 'Conoce nuestros osos, una iniciativa de visitas guiadas y gratuitas en la temporada estival cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas. Estas sesiones didácticas, conducidas por personal de la fundación, buscan dar a conocer la situación del oso pardo cantábrico y su hábitat, además de divulgar el trabajo diario que se realiza con la osa Molina.

Las actividades se van a desarrollar todos los lunes, miércoles, viernes y domingos de julio y agosto, y se van a prolongar hasta el próximo 13 de septiembre. Cada itinerario comenzará a las 10.30 horas, con una duración de 90 minutos, partiendo de la Casa del Oso con una visita guiada, tras la cual los participantes se van a acercar paseando al cercado de Molina, donde su cuidador va a responder a las preguntas y curiosidades de los asistentes.

Para participar en la actividad es imprescindible formalizar una inscripción previa, que se puede realizar por teléfono (985 96 30 60) o a través del correo electrónico (info@osodeasturias.es). La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Proaza y Santo Adriano.

INFORMADORES AMBIENTALES EN LOS ESPACIOS NATURALES

De forma paralela, los informadores ambientales de la FOA continuarán durante los meses de verano con su labor de asesoramiento a los visitantes en los principales espacios naturales de la región. En concreto, desplegarán su actividad en el Parque Natural de Somiedo, en el de las Ubiñas-La Mesa y en los Valles del Oso, gracias al apoyo de la Fundación EDP y el Grupo Baldajos.

La función de estos informadores se centra en divulgar las mejores prácticas para disfrutar de la naturaleza de forma responsable, atender las dudas de los turistas y entregar material informativo. Asimismo, realizarán encuestas para detectar el grado de conocimiento que existe sobre el oso pardo y sobre este tipo de turismo.

Toda la información sobre las distintas iniciativas de educación ambiental se ha puesto a disposición del público en la página web de la fundación.