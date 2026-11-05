IU acusa al PP de bloquear la Ley de Vivienda y de no respetar la mayoría parlamentaria

Archivo - La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Junta General, Delia Campomanes, ha acusado al PP de utilizar los procedimientos parlamentarios para "retrasar todo lo posible" la tramitación de la Ley de Vivienda y ha calificado de "auténtica vergüenza" la actitud de los 'populares'.

Campomanes ha explicado que en la Ponencia para la tramitación de la Ley celebrada este miércoles el PP permaneció apenas media hora y dedicó ese tiempo a "volver a repasar" cuestiones que, según ha señalado, ya habían sido abordadas, lo que a su juicio tenía como objetivo impedir avanzar en la votación de las enmiendas transaccionales registradas.

Además, ha indicado que este jueves se convocó una nueva reunión de la ponencia a las 12.00 horas y que los representantes del PP habían anunciado que no asistirían, algo que finalmente hicieron.

"Sabemos y tenemos claro que al Partido Popular no le gusta esta ley, ellos defienden otro modelo de vivienda", ha señalado Campomanes, que ha considerado "poco democrático" utilizar los procedimientos parlamentarios "con el único objetivo de dilatar indefinidamente una ley que además cuenta con el respaldo de una mayoría parlamentaria".

La portavoz de IU ha defendido que existen dos modelos diferentes de entender la vivienda: uno que la considera un derecho que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar y otro que, a su juicio, "sigue priorizando los intereses económicos".

"Lo que no puede ser es que porque al PP no le gusta esta ley pretenda bloquear su tramitación", ha afirmado Campomanes, quien ha insistido en que la democracia consiste en "respetar las mayorías parlamentarias" y permitir que ejerzan su función legislativa.

Campomanes ha lamentado que mientras los grupos parlamentarios "están perdiendo el tiempo", miles de personas tienen dificultades para pagar un alquiler, emanciparse o acceder a una vivienda. "Creemos que esas personas merecen bastante más respeto y responsabilidad por parte de los representantes públicos", ha concluido.