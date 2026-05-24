IU acusa al PSOE de "fracasar" en su gestión de residuos y exige una "renovación total" en Cogersa

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha calificado este domingo de "casus belli" la posibilidad de que el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) envíe combustible sólido recuperado (CSR) para su quema en una cementera privada. La formación considera que esta opción supone el "fracaso" de las políticas desarrolladas en los últimos años y ha advertido de que la comunidad no puede retroceder "a un modelo de gestión propio de los años 70".

A través de una nota de prensa, la secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, asegura que la situación actual responde a "una crisis autogenerada por los sucesivos gobiernos socialistas". En este sentido, acusa a su sociao de gobierno, el PSOE, de haber paralizado las políticas orientadas a reducir la fracción resto y evitar escenarios como el actual, recordando que el inicio de la legislatura estuvo marcado por la exigencia de elaborar un plan que priorizase "la reducción desde el origen".

Miranda alerta de que trasladar el CSR para su incineración en instalaciones privadas contravendría la Declaración de Aalborg y únicamente serviría "para beneficiar intereses particulares", poniendo en cuestión las garantías medioambientales. Por ello, IU lamenta el "desplome" en esta materia del Ejecutivo autonómico y critica que la inexistencia de una Consejería específica de Medio Ambiente evidencia un retroceso que lleva estas políticas "hacia atrás".

La responsable de Organización de IU también reclama una "renovación total" en Cogersa al considerar que el consorcio "ha perdido capacidad de liderazgo". A su juicio, las decisiones de la entidad parecen responder más "a los intereses de las empresas que a la mejor gestión de los residuos en Asturias".

Lo que está en juego es la salud y el derecho al medio ambiente", insiste Miranda, que pone a Europa como "referente" en políticas avanzadas de tratamiento de residuos. Para IU, si el CSR termina enterrándose o destinándose a la quema, se demostrará de forma definitiva el "fracaso" de la gestión socialista.

GRAN PACTO

Como alternativa, Miranda defiende la necesidad de alcanzar "un gran pacto" para reducir los residuos desde el origen. "Si conseguimos que el CSR quede reducido a la mínima fracción el problema se va a minimizar y evitaremos así destinar recursos públicos que salen del esfuerzo de la clase trabajadora y que acaban elaborando una materia prima que lo único que hace es engordar beneficios empresariales", argumenta.

Miranda advierte de que responderán socialmente si se consolida esta estrategia y asegura que, "si quieren una movilización ciudadana, la tendrán".