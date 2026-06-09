IU alerta de un "fracaso político" si Las Lobas pierden su plaza por falta de apoyo empresarial

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, se ha referido este martes a la situación del equipo de balonmano femenino Lobas Global Atac,que ha conseguido el ascenso deportivo a Liga Guerreras Iberdrola, la categoría más alta, pero que sigue aún buscando financiación para formalizar la plaza. Suárez ha dicho que, de no conseguirlo por falta de apoyo empresarial, supondría un "fracaso político".

Según Alejandro Suárez la situación es "especialmente grave" porque "restan apenas 48 horas" para que la entidad pueda reunir los recursos necesarios y garantizar su participación en la máxima categoría.

A su juicio, el Ayuntamiento debería haberse puesto al frente desde el primer momento para reunir a empresas, patrocinadores y agentes económicos en torno al proyecto.

"Cuando hablamos de marca Oviedo, hablamos también de respaldar a nuestros clubes cuando alcanzan el éxito. No basta con hacerse la foto cuando llegan los triunfos; hay que estar presentes cuando toca garantizar que esos triunfos puedan consolidarse", ha dicho el concejal.

IU-Convocatoria considera "inadmisible" que Oviedo pueda perder la oportunidad de contar con el equipo en la élite del deporte español. "Estamos hablando de apenas 120.000 euros que separan a un club ejemplar de culminar un logro deportivo extraordinario", han indicado.

"A nuestro juicio, esta situación supone un fracaso político del Ayuntamiento en un doble sentido. Por no haber sido capaz de articular mecanismos de apoyo suficientes para acompañar al club en un momento decisivo y por no haber asumido el liderazgo necesario para movilizar patrocinadores, tejido empresarial y capital privado en defensa de un proyecto que representa a toda la ciudad", han comentado.

"¿Dónde están las grandes empresas vinculadas a Oviedo cuando se las necesita para respaldar proyectos que generan orgullo colectivo, igualdad y proyección exterior? ¿Dónde están grupos empresariales de referencia como los Masaveu o los Cosmen cuando uno de nuestros equipos está a punto de alcanzar un hito histórico?", se han preguntado.