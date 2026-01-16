IU alerta de un retroceso en la política municipal de residuos ante la recuperación del cubo negro diario

Archivo - Cubos de basura en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha advertido este viernes de que la recuperación de la recogida diaria del cubo negro a partir del 1 de febrero puede suponer "un retroceso evidente" en los objetivos de reciclaje y en la estrategia de economía circular que marca la Unión Europea.

La formación considera que la medida anunciada por el equipo de gobierno es un "parche" que evidencia "el fracaso" de la campaña municipal a favor del uso del cubo marrón y la separación de los residuos orgánicos. Según IU, la decisión "envía un mensaje contradictorio a la ciudadanía" y "desincentiva un uso adecuado" del contenedor destinado a los desechos orgánicos.

El grupo municipal reclama la comparecencia del concejal responsable para tratar "la globalidad del problema" y abrir "un proceso real de diálogo y negociación" con los sectores implicados. IU propone avanzar hacia una tasa de basuras "justa" que beneficie a quienes reciclan más, reforzar la implicación de administradores de fincas y comunidades de vecinos, e impulsar una campaña de concienciación ciudadana "clara y continuada".

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha afirmado que "volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Sin pedagogía, sin incentivos y sin corresponsabilidad, el reciclaje no avanza. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a Oviedo de los objetivos de un reciclaje correcto".

IU-Convocatoria por Oviedo concluye que el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos no debe limitarse a "cambios logísticos o medidas improvisadas", sino que debe sustentarse en "pedagogía, incentivos, corresponsabilidad y sostenibilidad" para avanzar hacia un modelo de ciudad comprometido con el medio ambiente y la economía circular.