IU anuncia un "sí distante" a los presupuestos de Asturias para 2022

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en la Junta General del Principado y coordinador general de la formación, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes un "sí distante" a los presupuestos de Asturias para 2022, "por sentido de la responsabilidad, ante una situación que requiere contar con recursos suficientes para dar respuesta a los retos de la COVID19 y, también, para la reactivación económica".

"Es un sí distante de una línea política que empezamos a vislumbrar y que no nos gusta nada. Vemos con preocupación cómo el Gobierno de Adrián Barbón gira la vista, con demasiada frecuencia y no sólo en cuestiones presupuestarias sino también en cuestiones legislativas hacia fuerzas políticas que hoy, ya representan muy poco más allá de, posiblemente, intereses privados en la Junta General. Ese no es el camino", sostiene Zapico.

La Coordinadora, ha explicado el responsable de IU, ratificó en la noche de ayer, por el 75% de los votos, los acuerdos presupuestarios, en los que IU ha logrado, en solitario, evitar el peligro de las rebajas fiscales que promovían distintos grupos de la derecha: "Izquierda Unida, solos, sin ayuda, logramos frenar una agenda conservadora en el presupuesto y en materia fiscal. Y lo ha hecho una fuerza política con solo dos diputados".

Zapico ha destacado la capacidad de "diálogo", "acuerdo" y, también de "hacer renuncias" necesaria para poder llegar a pactos amplios. Se trata de un presupuesto continuista en la senda marcada en el acuerdo de investidura, con más recursos para Atención Primaria, Salud Mental un compromiso para contratar más técnicos de cuidados auxiliares de enfermería en las residencias para mayores, o un plan para abrir nuevos centros de 0 a 3 años.

Así mismo, el coordinador general ha recalcado la importancia del Plan para la Mejora de la Movilidad en las Zonas Rurales Negociamos un plan para mejorar la movilidad en las zonas rurales, más inversión en I+D+i y recursos adicionales para erradicar especies invasoras.

Los presupuestos, ha reconocido el coordinador general de IU, podrían haber sido aún más progresistas. Sin embargo, la formación ha tenido que negociar en solitario: "nos hemos visto solos en la negociación de estos presupuestos. Igual que el año pasado nos entendíamos con Podemos y con el PSOE y cerrábamos aquel corazón social del presupuesto, en esta ocasión, desgraciadamente, en esta negociación no hemos podido tener esos cauces de diálogo que nos hubieran permitido con alguna medida haber avanzado más".